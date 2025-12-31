Capodanno 2026, i supermercati aperti a Livorno il 31 dicembre e il 1 gennaio: gli orari
Livorno 31 dicembre 2024 Capodanno 2026, i supermercati aperti a Livorno il 31 dicembre e il 1 gennaio: gli orari
EKOM
Corso Giuseppe Mazzini, 137 (angolo via del Bosco) Scali degli Olandesi, 40b31 dicembre 08.00-18.30 1 gennaio chiuso
Eurospin
viale Ippolito Nievo31 dicembre 08.00-18.00 , 1 gennaio chiuso
Penny Market
via Provinciale Pisana, via Montefiore, viale Petrarca 118, viale Petrarca 51, via Cimarosa, via Mastacchi,31 dicembre 08.00-18.00, 1 gennaio chiusi
Esselunga
viale Petrarca, 85:31 dicembre 07.30-19.00, 1 gennaio chiuso
Carrefour
via degli Avvalorati31 dicembre 08.00-18.00, 1 gennaio chiusovia Marradi31 dicembre 08.00-18.00 , 1 gennaio chiuso
Pam
via Grande31 dicembre 08.00-20.00 , 1 gennaio 09.00-22.00
Via Roma
31 dicembre 07.30-20.00 , 1 gennaio chiusopiazza Saragat31 dicembre 08.00-20.00 , 1 gennaio chiuso
Lidl
viale Ippolito Nievo31 dicembre 08.00-18.00 , 1 gennaio chiusovia Filzi31 dicembre 08.00-18.00 , 1 gennaio chiuso
Conad
via Grande: 31 dicembre 08.00-18.00, 1 gennaio chiusodi via Baroni 31 dicembre 08.00-18.00, 1 gennaio chiusovia Gramsci 31 dicembre 08.00-18.00 , 1 gennaio chiusodi via Puini 31 dicembre 08.30-18.00 , 1 gennaio chiusovia Sant Jacopo 31 dicembre 08.00-18.00, 1 gennaio chiuso
Coop
Fonti del Corallo 31 dicembre 08.00-18.30, 1 gennaio chiusoLevante, 31 dicembre 07:45 – 18:30, 1 gennaio chiusoPorta a Mare, 31 dicembre 08.00-18.30, 1 gennaio chiusovia Mastacchi 31 dicembre 08.30-18.30, 1 gennaio chiusovia Settembrini 31 dicembre 07.30-18.30, 1 gennaio chiusovia Toscana 31 dicembre 08.00-18.30, 1 gennaio chiuso