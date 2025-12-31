Cronaca 31 Dicembre 2025

Capodanno 2026, i supermercati aperti a Livorno il 31 dicembre e il 1 gennaio: gli orari

Livorno 31 dicembre 2024 Capodanno 2026, i supermercati aperti a Livorno il 31 dicembre e il 1 gennaio: gli orariEcco gli orari di apertura dei principali supermercati in città per il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaio 2025

Capodanno 2026, i supermercati aperti a Livorno il 31 dicembre e il 1 gennaio: gli orariEKOM

Corso Giuseppe Mazzini, 137 (angolo via del Bosco)  Scali degli Olandesi, 40b31 dicembre 08.00-18.30 1 gennaio chiuso

Eurospin

viale Ippolito Nievo31 dicembre 08.00-18.00 , 1 gennaio  chiuso

Penny Market

via Provinciale Pisana, via Montefiore, viale Petrarca 118, viale Petrarca 51, via Cimarosa, via Mastacchi,31 dicembre  08.00-18.00,  1 gennaio  chiusi

 

Esselunga

viale Petrarca, 85:31 dicembre   07.30-19.00, 1 gennaio  chiuso

Carrefour

via degli Avvalorati31 dicembre  08.00-18.00, 1 gennaio  chiusovia Marradi31 dicembre  08.00-18.00 , 1 gennaio chiuso

Pam

via Grande31 dicembre 08.00-20.00 , 1 gennaio  09.00-22.00

Via Roma

31 dicembre 07.30-20.00 , 1 gennaio  chiusopiazza Saragat31 dicembre 08.00-20.00 , 1 gennaio  chiuso

Lidl

viale Ippolito Nievo31 dicembre 08.00-18.00 , 1 gennaio  chiusovia Filzi31 dicembre 08.00-18.00 , 1 gennaio  chiuso

 

Conad

via Grande: 31 dicembre   08.00-18.00, 1 gennaio  chiusodi via Baroni 31 dicembre 08.00-18.00, 1 gennaio  chiusovia Gramsci 31 dicembre 08.00-18.00 , 1 gennaio  chiusodi via Puini 31 dicembre 08.30-18.00 , 1 gennaio  chiusovia Sant Jacopo 31 dicembre  08.00-18.00, 1 gennaio  chiuso

Coop

Fonti del Corallo 31 dicembre  08.00-18.30, 1 gennaio  chiusoLevante, 31 dicembre 07:45 – 18:30, 1 gennaio  chiusoPorta a Mare, 31 dicembre  08.00-18.30, 1 gennaio chiusovia Mastacchi 31 dicembre 08.30-18.30, 1 gennaio  chiusovia Settembrini 31 dicembre  07.30-18.30, 1 gennaio  chiusovia Toscana 31 dicembre 08.00-18.30, 1 gennaio  chiuso

