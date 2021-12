Home

Capodanno, AAMPS: si alla raccolta dei rifiuti in centro e allo spazzamento meccanico

29 Dicembre 2021

Livorno 29 dicembre 2021

Il servizio straordinario per l’emergenza “Covid-19” si svolgerà senza interruzioni. La raccolta della carta-cartone in area “Pentagono” in programma il 31/12 sarà anticipata di alcune ore.

AAMPS informa che nei giorni venerdì, 31/12/2021 e sabato, 1/01/2022 sono previste alcune modifiche nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza.

VENERDÌ, 31 DICEMBRE 2021

– la raccolta degli imballaggi in carta-cartone in area “Pentagono” avverrà tra le ore 13.00 e le 19.30 (anziché dalle ore 19.00 alle 1.00) e, pertanto, l’esposizione del materiale dovrà avvenire entro le ore 12.00.

SABATO, 1 GENNAIO 2022

– la raccolta dei rifiuti interesserà le postazioni ad accesso controllato delle aree “Pentagono” e “Centro allargato”

– il servizio attivato per l’emergenza “Covid-19” sarà regolarmente effettuato

Si precisa che nelle aree dove in via ordinaria il sabato è prevista la raccolta dell’organico i cittadini sono invitati a consultare i rispettivi calendari di zona (disponibili sia nella versione cartacea recentemente consegnata a domicilio sia in quella digitale presente online sul sito web all’indirizzo www.aamps.livorno.it) in modo da individuare il secondo giorno di raccolta settimanale previsto per tale frazione.

AAMPS coglie l’occasione per ricordare di pressare quanto più possibile gli imballaggi in plastica e cartone per ottimizzare gli spazi di esposizione sia nei cortili interni che nelle aree antistanti i condomìni.

Il servizio di spazzamento delle strade e delle piazze sarà realizzato su tutto il territorio comunale con una programmazione che terrà conto delle limitazioni nell’organizzazione degli eventi recentemente emanate dal Governo per evitare gli assembramenti dei cittadini.

Per ulteriori informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), info@aamps.livorno.it, facebook/APP (“AAMPS Livorno”).

