Capodanno alla Terrazza Mascagni, sul palco Rebel Toschi, Gli Anni e il DJ Set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau

13 Novembre 2024

Il Capodanno di Livorno 2024 sarà firmato da Fondazione LEM. Sul palco della Terrazza Mascagni Rebel Toschi, Gli Anni e il DJ Set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau.

Sarà ancora una volta la splendida cornice della Terrazza Mascagni ad ospitare il Capodanno di Livorno organizzato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto del Comune con una proposta che guarda alla città anche dal punto di vista artistico. Sono infatti livornesi i cantanti che si esibiranno, così come livornesi sono la conduttrice e i DJ e che faranno ballare quanti decideranno di salutare il nuovo anno sulla splendida spianata a mare di Livorno.

Come già lo scorso anno saranno Martina Parigi e Leonardo Demi a presentare sul palco la serata di Capodanno, il cui inizio è previsto per le ore 22.00. L’avvio è affidato al DJ set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau; una collaborazione che sta facendo ballare e divertire in un tour nei locali di tutta la Toscana, proponendo musica dagli anni Settanta al nuovo millennio. Il connubio artistico è nato anche grazie agli eventi in ricordo di Riccardo Cioni, progetto che ha portato alla raccolta fondi per la realizzazione del murale in via dei Pensieri a Livorno e alla donazione di tre defibrillatori, di cui uno all’ufficio anagrafe del comune di Livorno. Il Capodanno dei due DJs sarà all’insegna dei successi degli anni Ottanta e Novanta fino alla dance attuale.

Dopo questo primo assaggio di musica dance tra le 22.00 e le 22.30, sarà il turno di Rebel Toschi ad intrattenere il pubblico fino alle 23.00.

Voce melodica e animale da palcoscenico, l’artista ventitreenne dice di ispirarsi a Emma Marrone. Ha iniziato a cantare all’età di tredici anni e con l’arrivo dei quattordici ha preso parte alla settima edizione di ‘Ti lascio una canzone’ condotto da Antonella clerici su Rai 1, esibendosi in ben undici puntate su dodici. Ha duettato con grandi artisti come Fausto Leali, Noemi e Toto Cutugno. È stata alla trasmissione ‘Porta a porta’ di Bruno vespa, ha partecipato a tanti festival in Sicilia, Calabria, Elba e Sardegna ed ha avuto l’onore di condividere il palco con grandi artisti come Ron, Luca Barbarossa, Tracy Spencer Roby Facchinetti.

La staffetta di Capodanno vedrà quindi il passaggio di testimone tra Rebel Toschi e il gruppo de Gli anni. Si tratta di un progetto musicale che propone i grandi successi della musica italiana.

La band porterà sul palco un viaggio itinerante dagli anni Sessanta fino ad oggi, dando vita ad uno spettacolo multicolore che passerà dal twist al rock ‘n’ roll, senza tralasciare le ballad e tutto il pop nostrano, coverizzando artisti come Cesare Cremonini, Vasco Rossi, Edoardo Bennato, I Giganti, l’Equipe 84, Lucio Battisti e moltissimi altri. La band è composta da Cristiano Sbolci – chitarra e voce, Alessio Masoni – chitarra e cori, Moreno Vivaldi – batteria e percussioni, Francesco Carone – tastiere e diamonica e Samuele Pirone – basso e contrabbasso.

La musica de Gli Anni intratterrà il pubblico dalle 23.30 alle 00.30, con l’intermezzo dell’atteso benvenuto al nuovo anno, per poi lasciare di nuovo spazio al DJ Set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau che proseguirà fino alle 02.30.

Afferma Adriano Tramonti, responsabile organizzazione eventi di Fondazione LEM:

“Il nostro obiettivo è quello di offrire ai livornesi che lo desidereranno l’opportunità di passare una serata con leggerezza e allegria, trascinati dalla musica di un DJ Set e di cantanti che parlano con accento labronico. Si tratta infatti di tutti artisti cittadini, più o meno affermati, ma capaci di esprimere grande qualità nella loro produzione.

Parliamo di un gruppo neonato ma formato da musicisti di esperienza come “Gli anni”, di una cantante in grande crescita come Rebel Toschi e di DJs che ormai da tre anni rallegrano le nostre serate con musica dai Settanta ai giorni nostri. Anche quest’anno – conclude Tramonti – le associazioni di volontariato forniranno supporto sanitario in collaborazione con il 118 e la Pubblica Assistenza sarà presente con il proprio medical truck per creare una zona di triage riscaldata”.

Orari:

Ore 22.00/22.30 DJ Set

Ore 22.30/23.00 Rebel Toschi

Ore 23.00/00.30 Gli anni

Ore 00.30/2.30 DJ Set

