Home

Provincia

Cecina

Capodanno Cinese: Cecina in testa alle città più amanti della cucina cinese – da Deliveroo

Cecina

19 Gennaio 2023

Capodanno Cinese: Cecina in testa alle città più amanti della cucina cinese – da Deliveroo

Cecina (Livorno) 19 gennaio 2023 – Capodanno Cinese: Cecina in testa alle città più amanti della cucina cinese – da Deliveroo

Cresce l’attesa ​ per l’Anno del Coniglio e per le celebrazioni del Capodanno Cinese (22 gennaio). La cucina cinese è ormai da tempo un caposaldo delle preferenze degli italiani a domicilio.

Tra le specialità preferite, grandi classici come gli involtini primavera, il riso alla cantonese, i ravioli, i noodles e gli spaghetti di riso o di soia.

Nella speciale classifica delle città più sensibili al fascino della cucina cinese, Cecina (LI) in testa davanti a Casalpusterlengo (LO) e Acqui Terme (AL).

Se a livello culturale la Cina, con le sue tradizioni, sta entrando sempre di più nelle abitudini degli italiani, soprattutto nelle grandi città, a livello gastronomico si è da tempo affermata come tra le cucine estere più popolari ed apprezzate dagli italiani, anche a domicilio.

Su Deliveroo sono circa 1.000 i ristoranti che offrono specialità cinesi. Tra i piatti più amati, i tradizionali involtini primavera in testa alle preferenze davanti agli immancabili edamame e al riso alla cantonese. Seguono altri grandi classici come i ravioli alla griglia, i noodles saltati, il pollo alle mandorle, le nuvolette di gamberi, il pollo fritto e gli spaghetti, sia di soia che di riso.

Cecina in testa nelle classifica delle città amanti più amanti della cucina cinese davanti a Casalpusterlengo e Acqui Terme.

E a livello geografico? Quali città si dimostrano più sensibili al fascino dei sapori made in Cina? ​

In testa nella speciale TOP 10 di Deliveroo – calcolata considerando per ogni gli ordini di cucina cinese rispetto al totale degli ordini – ci sono gli abitanti di Cecina (LI), seguiti da quelli di Casalpusterlengo (LO) e ​ Acqui Terme (AL). Al quarto posto Empoli (FI) davanti ad Alghero (SS). Merano (BZ), Mestre (VE), Verbania, Loreto (AN) e Pomezia (FR) chiudono ​ la classifica.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin