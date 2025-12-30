Home

Capodanno di Livorno alla Terrazza Mascagni: musica e performance tra area spettacolo per quattromila persone e accesso libero al resto della piazza

30 Dicembre 2025

Capodanno di Livorno alla Terrazza Mascagni: musica e performance tra area spettacolo per quattromila persone e accesso libero al resto della piazza

Livorno 30 dicembre 2025

La Terrazza Mascagni si prepara ad ospitare il Capodanno di Livorno organizzato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto del Comune. Per garantire la sicurezza e il miglior godimento dell’evento, è stata prevista una suddivisione degli spazi: l’area spettacolo sottostante il palco sarà riservata a quattromila persone, permettendo una visione ravvicinata delle performance. Il resto della Terrazza rimarrà invece aperto a tutti coloro che vorranno vivere il fascino dell’ultimo dell’anno nel luogo più iconico e suggestivo della città.

La festa prenderà il via alle 22.00 con un duo di grande talento. Si tratta di Valentina Caturelli e Valerio Simonelli, pronti ad incantare il pubblico con una proposta originale che è molto più di un concerto: un viaggio musicale attraverso le colonne sonore più iconiche e amate, tratte da celebri film, cartoni animati e grandi musical. Il repertorio viene reinterpretato in una veste semi-acustica che alterna momenti intensi ed emozionanti con performance piene di ritmo ed allegria, rendendo lo spettacolo perfetto per un pubblico di tutte le età. Valentina Caturelli è capace di passare da interpretazioni soffuse a momenti di grande energia e teatralità. Molti la ricorderanno per le sue apparizioni televisive a The Voice su RAI 1 e a Tali e Quali su RAI 2, dove si è distinta, arrivando a incontrare in diretta TV l’artista che aveva omaggiato: Alexia. Al suo fianco, Valerio Simonelli offre il contrappunto perfetto: musicista polistrumentista e cantante raffinato, accompagnerà la performance con chitarra, pianoforte e armonie vocali.

L’apertura a ritmo di colonne sonore sarà seguita dalla performance di Nicola Mei che condurrà la serata verso il fatidico conto alla rovescia della mezzanotte. Mei è musicista poliedrico la cui carriera è stata costruita tra la formazione d’autore e la passione travolgente per il palco. Definito un “One-Man Band” per la sua versatilità, Mei è un interprete che sa creare un legame immediato con il pubblico, frutto di una formazione al prestigioso CET (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol. Dopo gli esordi a Livorno, per oltre vent’anni è stato l’artista residente del Giannino Live Music all’Isola d’Elba, palco che ha consacrato il suo carisma e il suo talento. La sua professionalità è stata riconosciuta da collaborazioni con figure di spicco come Lucio Fabbri e Giancarlo Bigazzi. Per la notte di San Silvestro 2025 Nicola Mei si presenterà sul palco affiancato dal fido batterista Juan Carlos Miramare Espinoza. Insieme, guideranno il pubblico in un viaggio attraverso dieci lustri di canzoni popolari in italiano, inglese, spagnolo e francese. Non solo un concerto, ma un’esperienza di canto e ricordo in cui saranno trascinati i convenuti alla Terrazza Mascagni. Un scelta che l’artista basa su ciò che diceva Marcel Proust: “Non disprezzate la musica popolare, essa ha un valore nullo nella storia dell’arte, ma un valore immenso nella storia sentimentale della società”.

Dopo i festeggiamenti della mezzanotte, le redini della serata saranno nelle mani del DJ Mirco Vannini. Classe 1972, Vannini è una figura storica della scena club toscana, un DJ che ha plasmato l’intrattenimento notturno di Livorno e non solo, lavorando con la musica commerciale dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri. Autodidatta, ha iniziato a cimentarsi con i giradischi da giovanissimo. Il suo talento e la sua abilità nel selezionare e mixare i brani lo hanno fatto notare molto presto: appena ventenne, era chiamato a suonare nei club della Toscana. La sua carriera da Disc Jockey è ufficialmente decollata nel 1995, portandolo a esibirsi nelle più note discoteche della regione. DJ showman e intrattenitore completo, la sua influenza sulla nightlife livornese si è consolidata con l’apertura delle sue discoteche: il Sottosopra nel 1997 e, due anni dopo, La Villa del Colle. Dopo aver appeso le cuffie al chiodo nel 2003 per una pausa durata ben 22 anni, la scintilla è tornata a fine 2021 grazie ad un amico che gli ha proposto una festa. L’invito inaspettato ha segnato un emozionante ritorno in console che oggi lo vede pronto a far rivivere la sua storia e la sua eclettica cultura musicale.

Come già negli scorsi due anni, saranno Martina Parigi e Leonardo Demi i due presentatori sul palco, per una serata all’insegna dell’allegria e della musica che si concluderà alle 2.30.