27 Dicembre 2025

“Capodanno di Livorno”, le modifiche alla viabilità alla Terrazza Mascagni

In occasione dell’evento “ Capodanno di Livorno ” organizzato da Comune di Livorno e Fondazione LEM per la notte di S. Silvestro (mercoledì 31 dicembre) alla Terrazza Mascagni, l’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha emanato un’ordinanza (la n. 10582/2025) che prevede alcune modifiche alla viabilità della zona, simili a quelle già adottate in estate per il Mascagni Festival.

La chiusura al traffico del viale Italia è prevista dalle ore 22 fino a cessate esigenze, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con via dei Funaioli e l’Hotel Palazzo (fino all’intersezione con via Corsica/lato nord di piazza Giuseppe Emanuele Modigliani), eccetto una corsia di collegamento con direzione di marcia sud-nord che sarà mantenuta da via Carlo Meyer a via Funaioli (con svolta obbligatoria a destra da via Meyer sul viale Italia) che consente anche il raggiungimento

Il divieto di sosta con rimozione forzata sul viale Italia sarà in vigore mercoledì 31 dicembre, dalle ore 14 fino alla fine dell’evento e al termine delle operazioni di pulizia, e riguarderà il tratto che va da via Forte dei Cavalleggeri fino all’Hotel Palazzo, su entrambi i lati.

Il tratto antistante all’Hotel Palazzo, per 25 metri a partire dall’intersezione con via Corsica/lato nord di piazza G. E. Modigliani, lungo entrambi i lati del viale Italia, sarà riservato alla sosta dei mezzi delle persone con problemi di deambulazione (art. 381 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). Durante la chiusura del tratto di viale Italia (quindi dalle ore 22) da via/piazza S. Jacopo in Acquaviva (di fronte alla Baracchina Bianca) sarà obbligatorio svoltare a sinistra sul viale Italia, anziché a destra. Anche da via Meyer direzione obbligata a destra, così come da via Montebello, dove però l’obbligo di svolta a destra sarà anticipato all’intersezione con via dei Funaioli, quindi verso via della Bassata, eccetto bus del trasporto pubblico, mezzi di soccorso, mezzi diretti alle rimesse interne, mezzi al servizio dei disabili (art. 381) e veicoli diretti al parcheggio dell’Acquario (largo Alberto Razzauti), che sarà disponibile e raggiungibile (compatibilmente con la disponibilità di posti) da chi proviene da via Meyer e da via Montebello/Funaioli, con l’ausilio del personale dell’organizzazione dislocato lungo i percorsi.Le misure di vigilanza e prevenzione saranno rafforzate tramite difese passive (transennamenti o posizionamento di mezzi) alle vie d’accesso all’area dell’evento.

