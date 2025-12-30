Home

Capodanno in piazza e befane, gli eventi a Castiglioncello e Vada

30 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 30 gennaio 2025

Gli eventi del programma “Natale condiviso” organizzati dalle Pro Loco del territorio con il supporto del Comune di Rosignano Marittimo saranno “scivolando” verso la chiusura. Ma prima che il sipario cali sulle festività natalizie e di fine anno, ci sono ancora diversi appuntamenti da non perdere. Vediamo quali.

Il 31 dicembre, giorno di San Silvetro, sarà festa grande in piazza della Vittoria a Castiglioncello. Se ne va dicembre e con esso anche il vecchio anno, vale a dire il 2025, mentre in piazza si festeggerà e si darà il benvenuto a quello nuovo, ovvero il 2026. La festa di Capodanno nella centralissima piazza della Vittoria avrà inizio alle ore 23.30 del 31 e sarà movimentata dall’intrattenimento musicale con i Mal Viventi.

Dopo Capodanno una brevissima pausa e poi tutti pronti a gettarsi nella mischia per il gran finale dell’Epifania.

Alla Rotonda di Caletta, martedì 6 gennaio giorno dell’Epifania che – come dice il proverbio – “tutte le feste porta via”, a partire dalle ore 15 è programmata la Befana itinerante con palloncini modellabili, truccabimbi, zucchero filato e calze per i bambini.

Lo stesso 6 gennaio, però dalle ore 17, la Befana si sposta a Vada, in piazza Garibaldi, nel centro della frazione. Ci sarà un gruppo folkloristico ed arriverà la Befana di Riparbella. Musica e risate sono assicurate.