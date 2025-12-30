Home

Capodanno Livorno: vietati i botti nei luoghi sensibili della città

30 Dicembre 2025

Livorno 30 dicembre 2025 Capodanno Livorno: vietati i botti nei luoghi sensibili della città Il Comune di Livorno ricorda che nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio vige il divieto di esplodere petardi in luoghi sensibili della città. Il divieto è previsto dal regolamento di Polizia Urbana che, all’articolo 4 comma 2, indica il divieto generale di gettare oggetti accesi o esplodere petardi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico, e precisa che per la notte di San Silvestro e Capodanno il divieto permane nei luoghi sensibili della città, ossia:a) in prossimità di ospedali;b) case di cura o di riposo;c) luoghi di culto e cimiteri;d) aree di sgambatura cani, canili e cliniche veterinarie;e) nelle aree in cui vi sia concentrazione organizzata di personeIl divieto, quindi, è particolarmente stringente per tutte le aree di spettacolazione, compresa quella della Terrazza Mascagni dove si terrà la consueta manifestazione a cura del Comune di Livorno e di Fondazione Lem.

Per le violazioni alle disposizioni del regolamento, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500.