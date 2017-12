Capodanno low cost. 8 euro per ballare fino all’alba al The Cage

Al The Cage Theatre balli sfrenati fino all’alba con New Years Cage

Il Capodanno al The Cage Theatre è una battaglia a suon di dj-set a prezzi popolari e per tutti i gusti per iniziare il 2018 con il passo giusto grazie alla crew di My Generation – Cage Night Party e Ortodance. Appuntamento al teatrino al rintocco di mezzanotte e mezzo del 1 gennaio.

#wearethecage #beteatrino

DOMENICA 31 dicembre – Pronti, attenti, via! Il The Cage Theatre vi aspetta per aprire il nuovo anno con un doppio dj-set pronto a fare faville nella notte sulla cima della collina della Leccia! Al Teatro Mascagni di Livorno è tutto pronto per festeggiare la notte più lunga dell’anno, con una djset-battle a suon di musica che garantirà di ballare fino all’alba, con una soluzione low cost, aperta a tutti. Saranno due le sale predisposte per il New Years Cage, con un vero e proprio match tra selezioni musicali: nella main room la sfida sarà a colpi di indie rock tra il team di My Generation e gli avversari di Ortodance, mentre nella sala esterna Gaew, sarà l’arbitro della notte di San Silvestro più rock della città. Con soli 8 euro e tanta voglia di divertirsi, il club più cool di Livorno promette un Capodanno roboante come non mai. Dopo il cenone e il brindisi del 31 dicembre, a mezzanotte e mezzo del 1 gennaio, il Teatro Mascagni aprirà le sue porte al puro divertimento lasciando il pubblico libero di scegliere tra le proposte di ben due sale a disposizione con diverse selezioni musicali. Nella main room (la location di tutti i live delCage) saranno protagonisti da una parte saranno protagonisti da una parte Gabriele Carratori & Filippo Ascione, colonna portante di My generation – Cage Night Party, il classico sabato sera del Cage, e dall’altra parte mixeranno i dischi gli avversari dell’Ortodance con Matteino dj in consolle, colui che fa ballare da più di tre anni il venerdì del Teatrino. Da due diverse consolle montate ai lati opposti della sala, My Generation vs Ortodance, si scontreranno a colpi di hit e rock’n’roll in pieno stile “lucha libre messicano” dando vita a una battaglia fino all’ultima sonorità. E nella sala allestita per l’occasione nell’area esterna si ballerà con Gaew, vero arbitro di quest’incontro, uno dei dj selecta più importanti della West Coast Toscana. Insomma un ottimo modo per lasciarci alle spalle il 2017 e dare il benvenuto al nuovo anno in grande stile.

#wearethecage #beteatrino



NEW YEARS CAGE – 2018

Capodanno 2018 – My Generation Vs Ortodance

Sabato 31 dicembre

Apertura porte ore 01,00

Ingresso 8,00 €

Per informazioni: info@thecagetheatre.it // 3928857139 //www.thecagetheatre.it