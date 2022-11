Home

Capodanno nella Bolgheri coast tra benessere e divertimento

24 Novembre 2022

Rubrica weekend e viaggi – 24 novembre 2022

Festeggiare l’arrivo del 2023 al Park Hotel Marinetta per scoprire i sapori, i profumi e la naturale bellezza della Bolgheri Coast. Un’offerta imperdibile per godersi un po’ di relax, senza rinunciare alla voglia di far festa

Capodanno 2023 nella Bolgheri Coast all’insegna del divertimento e del relax. Per salutare il 2022 e accogliere il nuovo anno, quale occasione migliore per scegliere la Toscana e godersi l’aria di mare e la bellezza della natura?

Il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona, parte del Gruppo Icon Collection, ha pensato ad un pacchetto speciale per i suoi ospiti: un soggiorno esclusivo con percorso benessere incluso, cenone di Capodanno con musica dal vivo, lo special brunch del 1° gennaio e tante sorprese per chi cerca un po’ di intimità ed esperienze dal gusto originale.

La notte di Capodanno segna la fine dell’anno appena trascorso che ognuno di noi si lascia alle spalle per dare inizio ad una nuova avventura.

È un momento di attesa e grandi festeggiamenti, un evento diverso, che si ripete anno dopo anno, ma che vale la pena rendere speciale.

Questa volta per l’addio al 2022, quale occasione migliore di scegliere la Toscana e inaugurare il 2023 nella splendida Bolgheri Coast, terra di profumi e sapori unici dove si potrà godere della magica atmosfera del mare d’inverno.

Per partire al meglio e vivere appieno i primi giorni del nuovo anno, il Park Hotel Marinetta ha pensato ad un’offerta speciale completa, per chi ha voglia di festeggiare Capodanno, concedendosi un po’ di relax, senza rinunciare alla buona cucina e al divertimento.

Il pacchetto include il grande cenone, il pernottamento, il brunch del 1° gennaio e tantissime offerte per rilassarsi e rigenerarsi all’interno dell’esclusiva Spa Marinetta Wellness.

Il “Pacchetto Capodanno al Park Hotel Marinetta” comprende:

Pernottamento 2 notti, welcome Gift, ingresso in Spa di 45’, massaggio di coppia da 50’, bottiglia di Prosecco di benvenuto, prima colazione a buffet, Cenone di Capodanno, Brunch del 1° Gennaio.

Prezzo in camera doppia a partire da 929,00 Euro per 2 persone con prima colazione e tutti i servizi descritti inclusi.

Private SPA a Capodanno

Abbandonarsi ad un percorso di benessere è l’ideale per chiudere le vacanze natalizie nel migliore dei modi, godendosi la piscina idromassaggio riscaldata, la biosauna con una speciale selezione di tisane o infusi e l’ampia selezione di nuovissimi massaggi.

In particolare, per rendere romantico e ancora più intimo il Capodanno 2023, la struttura ha pensato ad una proposta speciale per le coppie che vogliono trascorrere una giornata emozionante e rilassante nella SPA concedendosi il lusso della privacy; un uso esclusivo del centro benessere, aperto solo per la coppia dalle 22:00 alle 24:00 con bottiglia di Champagne e piccoli canapè.

Utilizzo della piscina: acqua riscaldata con 4 aree idromassaggio al centro della Spa (massaggio plantare, massaggio lombare, lama d’acqua per la cervicale e le spalle, lettini subacquei), biosauna: sauna rigenerante soft che non supera mai altissime temperature, kit in dotazione: ciabattine in gomma, cuffia e l’accappatoio da utilizzare all’interno della Spa, Champagne Philiponnat non dosé – 65% Pinot Nero, 30% Chardonnay, 5% Pinot, servita con canapés freddi dell’Executive Chef, angolo biscotteria e tisaneria dello Chef Pasticciere.

È possibile prenotare la Spa ad uso esclusivo per le serate del 29 e 30 dicembre o per il 1° gennaio dalle 22.00 alle 24.00.

Per tutte le offerte di Capodanno: www.hotelmarinetta.it/offerte-speciali/offerte-capodanno/

Il Park Hotel Marinetta

Il Park Hotel Marinetta si affaccia sul mare toscano di Marina di Bibbona nella splendida Costa degli Etruschi, un susseguirsi di spiagge incontaminate, oasi protette e antiche città medievali.

Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal verde in cui gli ospiti potranno soggiornare, vivendo un’esperienza sensoriale unica e irripetibile. Il punto di partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo, provando a fare diving o passeggiando nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci.

A soli 100 metri dalla struttura, al di là della pineta, si trova la bellissima spiaggia privata e attrezzata con lettini e ombrelloni con annesso bar:

un gioiello incastonato nel verde della macchia mediterranea, premiato con la Bandiera Blu della Comunità Europea. Il relax continua all’interno della nuova Spa Marinetta Wellness, il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza. Inoltre gli ospiti potranno concedersi una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte all’hotel, una delle quali è pensata per i più piccoli che potranno divertirsi anche nell’area giochi e nel miniclub.

L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non può che includere anche un innovativo viaggio fra i sapori: gli ospiti potranno gustare piatti gourmet a colazione, pranzo o cena in uno dei tre ristoranti dell’hotel (Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km zero, cucinati dagli chef secondo la tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività. A questi si è aggiunto nel 2022 Crudo di Mare il nuovo ristorante direttamente sulla spiaggia con menù a base di pesce che è un vero e proprio tributo al mare. Completano l’offerta un cafè e un cocktail bar che ogni sera organizza eventi musicali per un soggiorno piacevole, rilassante, ma anche indimenticabile.

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo Verde e Hotel Botticelli. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

