Capodoglio sulla spiaggia di Santa Lucia: iniziate le operazioni di taglio e smaltimento. Prevista chiusura notturna della vecchia Aurelia

24 Febbraio 2026

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 24 febbraio 2026

Proseguono, come confermato dall’assessore Donato Nardone, gli interventi propedeutici alla rimozione della carcassa del capodoglio che l’ultima mareggiata ha adagiato (venerdì 20 febbraio 2026) sulla piccola spiaggia di Santa Lucia, insenatura a nord di Castiglioncello, scelta solitamente dalle tartarughe marine per deporre le uova.

Nella mattinata di martedì 24 febbraio il personale della ditta Petracchi di Livorno, specializzata per il recupero delle carcasse, ha cominciato a tagliare i resti del cetaceo che successivamente dovranno essere collocati all’interno di grosse buste in plastica da chiudere ermeticamente per avviarle poi allo smaltimento.

Sul posto, presenti anche gli uomini della Guardia Costiera del Locamare di Castiglioncello al comando del luogotenente Vincenzo Ferraro, sono arrivati anche alcuni ricercatori dell’Università di Siena che studiano i cetacei. Hanno provveduto ad esaminare la carcassa del capodoglio, per cercare di stabilire quando è morto e le cause. Ma non è stato trovato alcun indizio utile, anche perché gli organi interni non erano più presenti fra i resti.

Per quanto riguarda il recupero finale del capodoglio, è presto per fare previsioni sulla data, che sarà comunque prossima e verrà comunicata pubblicamente, Infatti sarà necessario utilizzare una gru semovente (lunedì c’era stato anche un sopralluogo della ditta livornese Bettarini), che andrà posizionata sulla sede stradale sovrastante la spiaggia di Santa Lucia al fine di recuperare i sacchi. Per questo sarà necessario chiudere al traffico veicolare il tracciato della vecchia Aurelia per alcune ore. Di conseguenza l’operazione sarà effettuata durante la notte in modo da evitare problemi alla circolazione. Ma prima di procedere bisognerà anche coinvolgere le Ferrovie e l’Enel, vista la presenza di linee aeree elettrificate.

