10 Settembre 2021

Capolinea autobus in piazza della Libertà a Cecina, situazione di grave pericolosità per il personale CTT Nord

Cecina (Livorno) 10 settembre 2021

Capolinea bus – giorni di mercato, i sindacati Filt-Cgil, Faisa Cisal e Ugil Autoferro scrivono a Comune e Municipale

Le scriventi RSA sono nuovamente a denunciare una situazione di grave

pericolosità per il personale di CTT Nord e per tutta l’utenza all’interno del capolinea degli autobus posto in piazza della Libertà a Cecina, durante i giorni di mercato.

Situazioni analoghe erano per altro già state segnalate da parte delle segreterie provinciali di Filt, Fit e Uiltrasporti nel mese di Febbraio, senza però che vi siano state risposte o soluzione dei problemi.

Per quello che concerne nello specifico questa segnalazione, durante i giorni di mercato, vista la modifica della circolazione stradale in tutto il centro di Cecina, accade spesso che mezzi privati (bici, scooter, automobili, ma anche furgoni di grandi dimensioni), transitino all’interno di piazza della Libertà, nella zona adibita al solo passaggio di mezzi di trasporto pubblico, anche a forte velocità e in alcuni casi addirittura contromano rispetto al normale senso di marcia.

Il tutto è poi aggravato dalla presenza, soprattutto in estate, di moltissime persone che raggiungono il mercato utilizzando i bus e che transitano all’interno della piazza, prestando scarsa attenzione al movimento di qualsiasi tipo di mezzo.

Per tale motivo siamo richiedere all’amministrazione comunale di Cecina e al

comando dei Vigili di prestare la massima attenzione e intensificare i controlli, al fine di tutelare l’incolumità di lavoratori CTT e cittadini e scongiurare qualsiasi tipo di incidente.

