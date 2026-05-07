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Capoliveri al centro della scena mountain bike marathon nella seconda tappa della 2026 HERO UCI Marathon World Cup

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7 Maggio 2026

Capoliveri al centro della scena mountain bike marathon nella seconda tappa della 2026 HERO UCI Marathon World Cup

Isola d’Elba (Livorno) 7 maggio 2026 Capoliveri al centro della scena mountain bike marathon nella seconda tappa della 2026 HERO UCI Marathon World Cup

Sabato 9 maggio l’Isola d’Elba ospiterà la Capoliveri Legend Cup, seconda tappa della2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup. Al via i migliori specialisti internazionalidelle lunghe distanze, impegnati su un percorso di 73 km e 2.600 m di dislivello, tra sentieritecnici e panorami unici. Il weekend si apre venerdì pomeriggio con l’HERO Race Talk conquattro protagonisti Elite che il giorno dopo si sfideranno in gara. La competizione saràtrasmessa in diretta streaming in cinque continenti: un appuntamento chiave dellastagione, che conferma Capoliveri come punto di riferimento della mountain bike europea. Mancanoquattrogiorni al secondo appuntamento della2026 HERO UCI Cross-countryMarathon World Cupchesabato 9 maggiofarà tappa sull’Isola d’Elbain occasione dellaCapoliveriLegend Cup, uno degli eventi più iconici e attesi del panorama marathoninternazionale.Il tracciato valido per la Coppa del Mondo UCI misura73chilometri con 2.600 metri didislivelloe si sviluppa attorno all’intero promontorio di Capoliveri. Un percorsonervoso,intenso e senza punti di respiro, che alterna continui cambi di ritmo a sezioni altamentetecniche.Gli atletisi troveranno ad affrontare fondi molto diversi tra loro: dalla caratteristicaterra rossa e ferrosa delle vecchie zone minerarie, dal grip particolare ma traditore in casodi errore, fino aisingle trackdal terrenopiùcompattoeimmersi nella macchiamediterranea, dove concentrazione e precisione diventano fondamentali

IL PROGRAMMA

Il weekend entrerà nel vivo giàdavenerdì 8maggio alle ore 16.00con l’HERO Race Talk,appuntamento aperto al pubblico che vedrà protagonisti alcuni degli atleti di vertice dellaCoppa del Mondo. Un momento di confronto e racconto, per scoprire cosa si cela dietrole prestazioni dei professionisti:allenamenti, sacrifici, vita da gara e aspettative sulla tappaelbana.A prendere la parola durante l’evento sarannoAnna Weinbeer,del Team KTMSpada powered by Brenta BrakesVicecampionessa del mondo UCI XCM 2025, eMariaZarantonello, portacolori del team Metallurgica Veneta MTB Pro Team.Accanto a loro, ancheSamuele Porrodel Klimatiza Orbea Team,Vicecampione del mondoUCI XCM 2025, eDario Cherchidel team Leecougan Basso Factory Racing.Sabato 9 maggioè il D-daydella competizione. La partenza è fissata alle8.30 da VialeItalia, con il via alla garaÉlite uomini, seguita dalleÉlite donne, daiMastere dagliamatori.Duei percorsi: quello su distanzamarathon da73 km e 2.600 metri di dislivello, riservato agliÉlite e valido per la classifica UCI, equelloda45 km e 1.600 metri didislivello,altrettantoimpegnativoeappassionante.I primi arrivi della gara maschile sono attesiintorno alle 11.45, sempre su Viale Italia, mentrecirca45 minuti più tarditoccherà alle Élite donne e ai Master.Alle12.45sisvolgerà lacerimonia di premiazione, che celebrerà i vincitori della Capoliveri Legend Cup e sanciràla conclusione ufficiale dellaseconda tappa della 2026 HERO UCI Cross-country MarathonWorld Cup.GLIATLETI IN GARALastart list conferma un livello di assoluto prestigio internazionale. Al via saranno presenti ileader della classifica generaledella Coppa del Mondo: il belgaWout Alleman, vincitoredella prima tappa eprimonel ranking UCI, e la svizzeraAnna Weinbeer(KTM Spadapowered by Brenta Brakes), vicecampionessa del mondo XCM 2025 evincitrice dellaHEROCosta Blanca2026. Tra lesueprincipali contendenti figurano ancheAdelheid Morath(Leecougan Basso Factory Racing),Sandra Mairhofer(Leecougan Basso Factory Racing),Paula Gorycka-Kürmann,Lejla Njemčević,Claudia PerettieNatalia Fischer(ExtremaduraEcopilas Team). In campo maschile, fari puntati suAndreas Seewald, attuale numeroduedel ranking UCI,Samuele Porro(Klimatiza Orbea Team),Gioele De CosmoeLeonardoPáez(Leecougan Basso Factory Racing).DIRETTATVLa Capoliveri Legend Cup si conferma un appuntamento centrale della stagione,capacedi richiamare rider e team da tutta Europa e di offrire una sfida di altissimo livellotecnico eagonistico.Un eventochegodràdi un’ampia copertura internazionale: la gara sarà trasmessa dalleprincipali emittenti sportive e piattaforme digitali incinquecontinenti. Ladiretta live, inprogrammadalle 10.30 alle 13.00 (CEST), sarà disponibilesuRaiplay,sulcanale YouTubeufficiale UCIe sul sito dellaHERO UCI Cross-country Marathon World Cupall’indirizzowww.heroucimarathonworldcup.com, dove sarà possibile seguire anche live timing elivetracking dei migliori atleti Élite.