Home

Sport

Capoliveri Legend Cup, Alleman (BEL) beffa gli italiani

Sport

11 Maggio 2025

Capoliveri Legend Cup, Alleman (BEL) beffa gli italiani

Livorno 11 maggio 2025 Capoliveri Legend Cup, Alleman (BEL) beffa gli italiani

Prima giornata in archivio nel segno di un rinnovato successo per Capoliveri e la Mtb. La Capoliveri Legend Cup è tornata in calendario e lo ha fatto in pompa magna, con un’edizione da ricordare. Un vero e proprio campionato mondiale ufficioso, perché alla tappa dell’HERO UCI Cross Country World Cup Marathon c’erano tutti i più grandi interpreti internazionali della disciplina.

In uno scenario rinnovato con il Museo della Vecchia Officina che per la prima volta ha ospitato partenza e arrivo della classica, è andata in porto la gara valida anche per la Coppa Toscana Mtb. Il percorso principale, di 65 km per 2.400 metri di dislivello disegnato all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha premiato alla fine ha premiato il belga Wout Alleman in 2h59’42”. Bravissimo il corridore della Buff Megamo a venire a capo della concorrenza formata dai due compagni di fuga, e compagni dello stesso team, Fabian Rabensteiner e Gioele De Cosmo, la coppia del Torpado Kenda che ha pagato dazio sull’ultima discesa, complici i crampi che hanno colpito l’altoatesino.

Seconda posizione quindi per De Cosmo a 19”, terzo Rabensteiner a 40”, poi Stefano Goria (Scott) a 1’14” e il norvegese Eskil Evensen-Lie (Team Hunton Hard Rocx) a 1’33”.

Podio tutto straniero fra le donne con l’olandese Rosa Van Doorn che ha completato la grande giornata della Buff Megamo aggiudicandosi la gara in 3h37’15” con 5’27” sulla bosniaca Lejla Niemcevic (Allebike Team) e 6’18” sulla tedesca Adelheit Morrath (Soudal Leecougan). Prima italiana Debora Piana (Fol Mtb) quarta a 8’30”.

Il percorso medio di 40 km per 1.400 metri ha premiato Adriano Ferreira (Team Guerrini) primo in 2h24’22” con 2’11” su Daniele Malusardi (Team Passion faentina) e 2’39” su Enrico Pucciarelli (Neb18). Alla svizzera Ilona Chavaillaz la gara femminile in 3h07’18”, alle sue spalle Ylenia Colpo (Suqadra Corse Ali Blu) a 1’55” e Sofia Marie Schieder (Dynamic Bike) a 10’51”.

Clamoroso il riscontro numerico degli arrivati complessivi, 1.887 al traguardo fra le due distanze. Il weekend di Capoliveri non si esaurisce qui: domani appuntamento con il cross country e la tappa dell’Italia Bike Cup giovanile, con la prova junior valida per il circuito internazionale Uci Junior Series. Si comincia alle 8:30 con le prove per G6, la gara internazionale sarà alle 14:15 per gli uomini e alle 15:45 per le donne.

Capoliveri Legend Cup, Alleman (BEL) beffa gli italiani