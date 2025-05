Home

12 Maggio 2025

Capoliveri Legend XCO, vincono Brafa e Azzetti

Capoliveri (isola d’Elba, Livorno) 12 maggio 2025 Capoliveri Legend XCO, vincono Brafa e Azzetti

Sull’onda delle straordinarie emozioni suscitate il giorno prima dalla Capoliveri Legend Run, tornata in calendario quest’anno con la presenza di tutti i più grandi campioni internazionali delle Marathon, la località elbana ha vissuto un’altra giornata di grande mtb, con la Capoliveri Legend Xco valida per l’Italia Bike Cup. In programma erano tutte le categorie giovanili a contorno della prova per gli juniores, visto che la competizione era inserita nel calendario delle Uci Junior Series.

Sfida bellissima in campo maschile con vittoria per Federico Rosario Brafa (KTM Protek Elettrosystem) che in 1h05’43” ha staccato di 9” Elia Rial (Scott) protagonista delle precedenti tappe della challenge. Terza posizione per Ettore Fabbro, compagno di colori del vincitore e primo al Gaerne Mtb Trophy di Maser dello scorso mese, a 11”. Solo 7° Pietro Cao (Trinx), vincitore della prova precedente di Stevenà di Caneva, a 2’14”.

Fra le junior prima posizione per Nicole Azzetti (Team Guerrini) già vincitrice a Maser e seconda a Stevenà. 1h03’15” il suo tempo finale con un vantaggio di 1’38” su Elisa Giangrasso (KTM Protek Elettrosystem) e 4’31” sulla compagna di colori Elisa Ferri (Team Guerrini).

Nelle altre categorie questi i vincitori: Nicolò Orisio (Pol.Ghisalbertese/ES1), Simone Brutti (Sc Barbieri/ES2), Thomas Recchia (Pedale Fidentino/AL1), Mattia Oliveri (Quiliano Bike Team/AL2), Aurora Lecca (Gs Lupi Valle d’Aosta/ED1), Greta Scuderi (Asc Kardaun/ED2), Caterina Prataviera (Carbonhubo CMQ/DA1), Cecilia Carzolio (Quiliano Bike Team/DA2).

Si chiude così un weekend davvero speciale per Capoliveri, confermatasi un vero tempio delle ruote grasse. Ma l’Italia Bike Cup non va in vacanza, anzi rilancia subito la sua sfida per il prossimo fine settimana, quando ci si sposterà a Courmayeur (AO) per un appuntamento dove torneranno a competere i grossi calibri del cross country.

