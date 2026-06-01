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Capraia: 62enne elitrasportato a Livorno dopo un tuffo

Capraia

1 Giugno 2026

Capraia: 62enne elitrasportato a Livorno dopo un tuffo

Capraia isola (Livorno) 1 giugno 2026 Capraia: 62enne elitrasportato a Livorno dopo un tuffo

Attimi di apprensione nel pomeriggio di lunedì 1 giugno sull’isola di Capraia, dove un uomo di 62 anni è rimasto ferito a seguito di un tuffo in mare, riportando un serio trauma alla zona cervicale.

Subito dopo l’incidente, il 62enne ha accusato un forte dolore al collo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs di Capraia, unico presidio sanitario presente sull’isola, che hanno prestato le prime cure e hanno accompagnato l’uomo presso l’infermeria situata sopra il centro abitato.

Valutata la situazione clinica, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, ritenendo necessario il trasferimento in una struttura ospedaliera attrezzata per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

Il ferito è stato quindi trasportato in volo all’ospedale di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in codice rosso ed è stato preso in carico dal pronto soccorso. Sono in corso gli approfondimenti diagnostici per definire con precisione le conseguenze del trauma riportato.