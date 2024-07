Home

27 Luglio 2024

Capraia e AdSP: sinergia per il futuro dell'isola. Convenzione accoglienza turisti e riqualificazione aree portuali

27 Luglio 2024

Livorno 27 luglio 2024 – Capraia e AdSP: sinergia per il futuro dell’isola. Convenzione accoglienza turisti e riqualificazione aree portuali

Una convenzione per promuovere in modo sinergico le attività legate all’Isola di Capraia, la formazione degli operatori, l’accoglienza ai passeggeri e la riqualificazione delle aree e dei servizi portuali. L’hanno hanno siglata stamani a Livorno, nel quartier generale dell’Autorità di Sistema Portuale, il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri, e il sindaco di Capraia, Lorenzo Renzi.

L’accordo è piuttosto articolato e impegna i sottoscrittori a realizzare sinergicamente una molteplicità di attività in cinque grandi ambiti: Demanio, Infrastrutture, Promozione, Sicurezza e Ambiente, Formazione.

In tutti questi aspetti l’obiettivo comune è quello di rendere più fluido ed efficiente il coordinamento tra gli uffici del Comune e quelli dell’Ente portuale, e semplificare le procedure amministrative di riferimento, favorendo lo scambio di informazioni.

L’accordo quadro individua attività specifiche per ogni macro ambito. Tra le attività inserite figurano quelle di coordinamento in relazione alla esigenza di garantire la disponibilità sul territorio di impianti di carburante sia per l’ambito nautico che per autotrazione e quelle di raccordo finalizzate alla individuazione, presso il Piazzale di imbarco, di un idoneo spazio per il posizionamento di un bagno pubblico.

Verranno inoltre attivate azioni sinergiche su una molteplicità di servizi, come quelli relativi al ritiro dei rifiuti, alla pulizia dei piazzali e agli interventi urgenti di messa in sicurezza. Mentre, a livello infrastrutturale, le parti si impegnano a coordinare le attività di cantiere che insisteranno sull’area prospiciente il Fosso dell’Aghiale, oggetto di lavori di riqualificazione, oltre che a sviluppare una progettazione coordinata che preveda, in Via dell’Assunzione, la sostituzione del manto asfaltato con materiale diverso, la sistemazione dei sottoservizi e l’ammodernamento dell’arredo urbano.

Chiudono il cerchio le attività implementazione delle competenze e delle abilità professionali del personale operante nei servizi portuali e marittimi dell’isola, e quelle relative al miglioramento dei servizi di accoglienza dei turisti.

“Si tratta di un accordo unico nel suo genere, che comprende obiettivi ambiziosi” afferma il sindaco Lorenzo Renzi. “Ci muoveremo in stretta sinergia con l’AdSP per dare piena sostanza a questa convenzione e non dubito del fatto che verranno raggiunti ottimi risultati”.

Luciano Guerrieri ha parlato della firma di oggi come di un passaggio importante, “che dimostra l’attenzione della nostra AdSP verso la realtà di Capraia, parte integrande del nostro Sistema portuale. “Consideriamo il rapporto con i comuni essenziale ai fini dello sviluppo di nostri porti” ha dichiarato.

Soddisfatto anche il segretario generale dell’AdSP Matteo Paroli: “I porti sono soprattutto luoghi di congiunzione con i territori, anche quelli più lontani – ha affermato -, si tratta di un ruolo che l’AdSP ha sempre svolto, fin dal 2002, quando iniziammo ad investire in modo importante sull’Isola di Capraia, trasformando una banchina che non aveva capacità di ormeggio e attracco in una infrastruttura in grado di ospitare le navi in ogni condizione meteorologica. L’accordo di oggi va in questa direzione e va assommare collaborazioni strategiche con l’amministrazione comunale su temi legati alla portualità”.

Anche il dirigente promozione e formazione dell’Ente portuale, Claudio Capuano, ha rimarcato l’importanza dell’accordo di oggi, definendolo come “il frutto di un percorso condiviso, un atto amministrativo fondamentale che va a rafforzare ulteriormente il rapporto tra le amministrazioni nella salvaguardia dell’interesse comune”.

