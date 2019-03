Home

Capraia

28 marzo 2019

Capraia, festa sull’isola per conoscerne storia e bellezze

Sabato 13 aprile

Capraria. Un viaggio verso l’isola all’orizzonte, Festa sull’isola per conoscerne storia e bellezze

Come prenotare

Livorno, 27 marzo 2019 – Era già stato preannunciato nei giorni scorsi in un incontro tra l’assessore alla cultura e turismo Francesco Belais e la sindaca di Capraia Marida Bessi: Livorno e Capraia sono sempre più vicine e questo grazie a Regione Toscana e Toremar che hanno ridotto la tariffa di collegamento con l’isola che equipara i livornesi ai capraiesi oltre ad intensificare le corse del traghetto andata/ ritorno nella stessa giornata.

Quale maniera migliore dunque per festeggiare l’evento di due territori che si avvicinano se non con una festa sull’isola ed una serie di occasioni per invogliare i livornesi ad intraprendere “un viaggio verso l’isola all’orizzonte”?

Sabato 13 aprile gran festa a Capraia con un programma di iniziative tese a conoscerne la natura selvaggia, i sapori, la storia e la comunità. Un programma – dicono gli organizzatori di Capraia – “per conoscere l’isola, riconoscerla, incontrarla e ritrovarla”.

Il soggiorno sull’isola è programmato per una giornata ma c’è anche la possibilità di trattenersi per la notte.

Per info e prenotazioni : Pro Loco Isola di Capraia Tel 338 1509312 prolocoisoladicapraia.pr@tin.it

Quello del 13 aprile è il primo appuntamento di programma teso ad avvicinare sempre di più i due territori : gemellaggi culinari ( il 5 maggio è già in calendario la sagra dei sapori delle terre di mare dedicata alla zuppa di pesce) notti bianche sull’isola. Occasioni per portare tanti livornesi in Capraia e viceversa.

Tra l’altro si ricorda che Capraia è entrata nell’Ambito Territoriale di Livorno e Collesalvetti per una programmazione condivisa di azioni rivolte alla promozione e all’accoglienza turistica dei tre territori: collina, città, isola; ciascuno con le proprie peculiarità da valorizzare in forma associata.

Il Programma:

ore 8.30 partenza traghetto Toremar dal Porto Mediceo di Livorno

A bordo del Liburna, durante la traversata, presentazione del libro Capraia Akbar di Giovanni Neri – ore 11.15 arrivo a Capraia

ore 11.45 passeggiata porto-paese e visita del paese e dintorni

ore 13.00 pranzo nei ristoranti dell’isola con menù elaborati appositamente per l’evento

Nel pomeriggio si può scegliere tra: la sua natura selvaggia, i suoi panorami

ore 14.45 ritrovo alla Chiesa del porto ed escursione a piedi guidata attraverso il territorio dell’Ex Colonia Penale Agricola

Incontro a sorpresa lungo il cammino

la sua costa, il suo mare

ore 15.00 giro dell’isola in barca

ore 15.00 snorkeling guidato

ore 15.00 veleggiata lungo costa

ore 18.15 partenza traghetto da Capraia