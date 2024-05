Home

Capraia, la Minigiraglia ritorna finalmente da oggi a domenica

24 Maggio 2024

Capraia Isola (Livorno), 24 maggio 2024 –

La Delegazione di Capraia Isola della Lega Navale Italiana, non si è “scoraggiata”

e dopo essere stata costretta a sospendere la competizione velica il primo week end di maggio per le condizioni meteo marine avverse, è lieta di annunciare che

la XXII edizione della Minigiraglia – Trofeo Paolo Manca avrà luogo il 24-25-26 maggio 2024

Dedicata alla memoria del primo Presidente della Delegazione, la Minigiraglia è una competizione emozionante che si svolge da Capraia alla Giraglia (Corsica)

e ritorno, per un totale di 42 miglia nautiche nel contesto di due parchi marini unici per bellezza ed atmosfera:

il Parco Nazionale dell’Arcipelago toscano e il Parc Naturel Marin Cap Corse ed Agriate.

La competizione fa parte del Trofeo Challenge Velico Offshore LNI – Memorial Gaetano d’Alesio,

un importante circuito che si svolge nell’Alto Tirreno da aprile a settembre e di cui la Minigiraglia è il secondo evento velico in ordine di tempo.

Aperta ad imbarcazioni e natanti a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 8 metri, e da quest’anno anche alle mini-transat, l’evento velico accoglie la partecipazione di equipaggi provenienti da tutto il territorio nazionale e,

negli ultimi 10 anni, ha visto più di 450 barche sfidarsi con spirito eroico e competitivo nell’atmosfera magica dell’Isola.

Nel 2023 il tasso di ritorno degli skipper che hanno partecipato ad almeno una delle tre edizioni precedenti era del 54%.

La XXII edizione vedrà importanti novità per rendere la veleggiata più competitiva, attraverso un’implementazione della formula per il calcolo in tempo compensato, volta a valorizzare la tecnica di regata e l’esperienza dello skipper.

Inoltre, quest’anno la Minigiraglia 2024 non si limiterà alla competizione velica: sarà infatti arricchita da una serie di appuntamenti dedicati agli equipaggi

e ai visitatori presenti sull’Isola grazie alla sinergia creata con gli operatori dell’Isola che, nelle stesse date, hanno organizzato la Festa dei Sapori e delle tradizioni dell’isola.

All’interno della Salata al porto verrà allestito il Capraia Sailing Village dove gli sponsor e gli operatori metteranno a disposizione i loro prodotti,

arricchendo l’esperienza dei partecipanti e dei visitatori.

Lo spirito di collaborazione con la comunità locale di Capraia è infatti da sempre il “fiore all’occhiello” della Delegazione della LNI, profondamente legata all’Isola e ai suoi abitanti.

L’apertura della stagione velica è infatti un momento di gioia condiviso con la comunità locale e il coinvolgimento entusiasta dei residenti,

dei commercianti e delle istituzioni locali aggiunge una dimensione speciale a questo evento.

La partecipazione attiva e l’entusiasmo manifestato da tutti sono la vera essenza della veleggiata, che non solo promuove la vela e lo spirito sportivo, ma anche il legame profondo e la collaborazione reciproca con l’Isola.

Programma della Minigiraglia – Trofeo Paolo Manca 2024

Venerdì 24 maggio:

Ore 14:00 – Inizio della punzonatura

Ore 18:00 – Termine ultimo per la registrazione, il ritiro dei trasponder e i numeri di gara

Ore 19:00 – Briefing di apertura per tutti gi equipaggi partecipanti all’interno del Capraia Sailng Village durante il quale verranno illustrate le istruzioni di regata, di comunicazione e sicurezza

A seguire bicchierata di buon vento, presso il Capraia Sailing Village

Sabato 25 maggio:

Ore 07:00 – partenza della veleggiata

Ore 17:00 – Termine ultimo per l’arrivo al Porto di Capraia

Ore 18:00 – Ricco aperitivo servito in piedi all’interno del Capraia Sailing Village per tutti gli equipaggi, offerto dalla Delegazione LNI di Capraia e a base di prodotti locali premiazione

Ore 19.30- Premiazione della veleggiata con premi oferti dagli sponsor e dagli operatori locali

Domenica 26 maggio:

Ore 12:30 – Pranzo sulla piazza del Paese con piatti e ricette sulle rotte dei marinai, per conoscere e gustare le tradizioni culinarie dell’Isola

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si prega di visitare il sito web della Lega Navale Italiana,

Delegazione di Capraia Isola www.leganavale.it/capraia-isola .