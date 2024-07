Home

Capraia lungo le rotte antiche: relitti e reperti sommersi

19 Luglio 2024

Sabato 27 luglio alle ore 16.00 verrà inaugurata nell’isola di Capraia la mostra archeologica “Capraia lungo le rotte antiche: relitti e reperti sommersi”.

La mostra, finanziata nell’ambito dei progetti PNRR, si propone di documentare l’importanza dell’isola di Capraia come scalo commerciale intermedio sulle rotte antiche (dal periodo etrusco fino al periodo rinascimentale).

I numerosi relitti e reperti archeologici ritrovati in mare nei pressi dell’isola testimoniano quanto lo scalo capraiese fosse utilizzato dal traffico commerciale del Mar Tirreno. Nel suo porto le navi potevano fare provvista di acqua e ripararsi dalle tempeste, per proseguire poi verso gli attuali territori della Liguria e della Francia o viceversa verso le zone dell’Italia centrale.

Parte dei reperti provengono da recenti scoperte nel mare che contorna l’isola di Capraia e per la prima volta vengono esposti al pubblico

La mostra è organizzata dall’Associazione APS “Amici della chiesa di S. Antonio”, in collaborazione con il Comune di Capraia Isola e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno

La mostra si sviluppa nella ex Chiesa di S.Antonio, che un decennale restauro, finanziato dalla Regione Toscana, dal Comune di Capraia e da donazioni private, ha valorizzato come sala polivalente per la comunità capraiese.

Per ulteriori informazioni contattare: Arch. Franco Maffeis, tel.335435584 o Ing. Roberto Moresco 3357417733