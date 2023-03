Home

20 Marzo 2023

Capraia Rock Trail, sport ma anche tanta natura. Iscrizioni aperte fino al 7 aprile

20 marzo 2023 – Capraia Rock Trail, sport ma anche tanta natura

Sabato 15 aprile si chiude il primo lustro di vita del Capraia Rock Trail, la prova toscana di corsa offroad che tradizionalmente apre la stagione di gare allestite dalla Leopodistica, che passa anche attraverso il Krash Trail sempre in primavera e il Trail del Cinghiale nel pieno dell’autunno.

La corsa di Capraia si è ormai guadagnata un grande prestigio nel corso degli anni, grazie a una formula originale che porta moltissimi concorrenti a gareggiare nella piccola isola toscana, vero paradiso naturale che trova nel trail la sua espressione sportiva ideale.

Due i percorsi a disposizione degli appassionati:

il lungo misura 32 km per 1.800 metri di dislivello, gara per veri specialisti che ha sempre creato molta selezione al suo interno. Il medio è più abbordabile, 16 km per 800 metri. Due tracciati che immergono nella natura del luogo, con continui saliscendi è improvvisi squarci paesaggistici sul mare che lasciano senza fiato, tanto che è difficile concentrarsi sull’evoluzione della corsa e non rimanere attoniti di fronte a tanto spettacolo.

Già in tanti si sono iscritti, ma c’è ancora spazio per essere parte della sfida. Si potrà provvedere fino al 7 aprile al costo di 50 euro, ma attenzione perché il tetto massimo di 300 iscritti potrebbe essere raggiunto in anticipo. Partenza fissata per le ore 9:30 con ritrovo un’ora prima presso la terrazza della Sala Ipogea. Al venerdì gustoso anticipo della gara con eco camminata al tramonto di 3 km, con il via dalla piazza del paese alle ore 20:00. Domenica invece, sempre alle 9:30, lo start della Capraia Kids Trail, di 2 km.

Tutto ciò però va accompagnato anche da un concetto di sport accompagnato al turismo: gli organizzatori si sono dati come sempre un gran daffare per l’allestimento del lungo weekend. I concorrenti arriveranno l venerdì in nave alle 11:15 e ripartiranno domenica alle 19:00, tre giorni per accompagnare alla gara anche la scoperta di un’isola incantata.

Per informazioni: www.capraiarocktrail.com

