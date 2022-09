Home

Capraia si mette in vetrina, sull'isola tre giorni dedicati ai prodotti locali

8 Settembre 2022

Capraia si mette in vetrina, sull’isola tre giorni dedicati ai prodotti locali

Isola di Capraia (Livorno) 8 settembre 2022 – Capraia si mette in vetrina, sull’isola tre giorni dedicati ai prodotti locali

Isola di Capraia. Torna, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, l’iniziativa alla scoperta dei tesori enogastronomici, e non solo, dell’isola

La tre giorni dedicata alla cultura del prodotto locale e della cucina tradizionale è realizzata grazie al programma Vetrina Toscana di Regione Toscana e al supporto della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Vale sempre la pena una gita alla piccola isola di Capraia nell’arcipelago toscano: le scogliere variegate, il mare cristallino, la vegetazione selvaggia, i sentieri per gli amanti delle escursioni e dei panorami sbalorditivi.

Nel fine settimana del 9, 10 e 11 settembre, poi, l’isola si animerà con una tre giorni dedicata alla cucina locale e ai prodotti isolani.

Con il patrocinio di Comune di Capraia Isola, la collaborazione di ProLoco Capraia Isola, e il sostegno di Toremar, il fine settimana consisterà in iniziative enogastronomiche all’insegna dei valori di Vetrina Toscana, oltre a spettacoli e cultura.

La riscoperta di piatti e prodotti locali

Venerdì 9 e domenica 11 settembre, a partire dall’ora dell’aperitivo, i ristoranti e i bar dell’Isola proporranno menu speciali a base di pesce e cocktails elaborati con prodotti locali, che potranno essere gustati nei locali aderenti.

Ogni locale avrà in menu almeno un piatto della tradizione preparato secondo il protocollo Vetrina Toscana, che promuove le tradizioni toscane nell’ottica di valorizzazione della filiera corta e dei prodotti ittici e agricoli sostenibili.

La riscoperta delle tradizioni enogastronomiche locali e la promozione della rete di ristoranti, botteghe e produttori e la valorizzazione della filiera corta e dei prodotti ittici e agricoli, rappresenta un importante fattore di sviluppo per il piccolo paradiso di Capraia, certamente visitabile e apprezzabile anche in bassa stagione e preparati con i prodotti tipici: pesce, formaggi, verdure, accompagnati da vino e birre isolani.

Sabato 10 settembre la festa si sposterà al porto, con stand e tavoli in via dell’Assunzione, dove la serata sarà animata da uno spettacolo di animazione per grandi e piccini con la scoppiettante RG Spettacoli. Oltre a quelli adibiti alla degustazione enogastronomica saranno allestiti stand per la vendita diretta di prodotti agricoli a km zero (miele, formaggio, marmellate, vino, birra) e di manufatti artigianali.

“La comunità di micro imprenditori di Capraia è radicata su questo territorio, orgogliosa e rispettosa del mare” racconta Daniele Bartolozzi, vice presidente provinciale Confcommercio.

“L’amministrazione comunale e la Pro Loco partecipano con a queste iniziative che sviluppano un turismo lento e di qualità nell’isola”.

Il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli sottolinea che la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di Vetrina Toscana trova in Capraia un microcosmo perfetto e incontaminato in cui concretizzarsi.

Questi agricoltori, ristoratori, esercenti, hanno perpetuato metodi di produzione e stili di vita che rappresentano la realizzazione del sogno di economia e turismo sostenibili”.

