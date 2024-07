Oroscopo del mese

29 Luglio 2024

Capricorno agosto 2024. L’oroscopo del mese

L’oroscopo del Capricorno per il mese di agosto:

L’energia lunare farà emergere la vostra natura intraprendente e piena di entusiasmo. Riuscirete dove altri hanno fallito.

Anche se incontrerete ostacoli nel raggiungimento dei vostri obiettivi, evitate il pessimismo che a volte vi assale e non abbandonate mai i vostri sogni. Le energie cosmiche, insieme alla vostra forza interiore e perseveranza, vi aiuteranno a realizzarli.

Amore:

Quando siete innamorati, voi Capricorno rivelate un lato poetico che è meno evidente in altri periodi dell’anno. Se avete una relazione stabile, ad agosto 2024 potreste incontrare qualche difficoltà, ma in generale sarà un periodo positivo dal punto di vista sentimentale. Sapete amare profondamente e, quando vi impegnate in una relazione, siete disposti a lavorare sui problemi che inevitabilmente sorgono. Non esitate a condividere i vostri bisogni e sentimenti più profondi. La fiducia e l’onestà rafforzeranno il legame affettivo, mentre la freddezza emotiva potrebbe causare rotture. Se siete single, sotto il sole di agosto non vi annoierete affatto. Per molti Capricorno sono previste avventure romantiche, corteggiamenti appassionati ed esplorazioni creative.

Lavoro:

Il vostro elemento terra vi permette di filtrare l’azione dell’acqua e moderare l’elemento fuoco, mentre il progresso è nell’aria e si dirige verso l’alto. Con il vostro talento riuscirete a trarre il meglio da questo periodo. La vostra volontà indomabile sarà una fonte di ispirazione per gli altri. Se avete un progetto in mente, in questi giorni troverete il modo di realizzarlo. Se invece state cercando lavoro, vi consiglio di restare fedeli ai vostri valori e cercare un’attività che vi piace, poiché in un ambiente di lavoro non idoneo potreste diventare incostanti e imbronciati.

Salute:

Le belle giornate estive possono stimolare il vostro appetito, quindi fate attenzione agli eccessi. Gli effetti di dolci o cibi fritti possono persistere a lungo dopo che è passato il piacere. Le previsioni di agosto vi invitano alla moderazione nel mangiare e a praticare un corretto esercizio fisico.

