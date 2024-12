Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Capricorno, Gennaio 2025: un mese di luce interiore e connessioni magiche

Oroscopo del mese

30 Dicembre 2024

Capricorno, Gennaio 2025: un mese di luce interiore e connessioni magiche

Capricorno, Gennaio 2025: un mese di luce interiore e connessioni magiche

L’inizio del nuovo anno ti vede avvolto in una luce speciale, Capricorno **Il Sole, **dal 1 al 19 gennaio, **e Mercurio, **dall’8 al 28 gennaio, si trovano nella tua casa, come due fari che illuminano il tuo cammino. Le tue azioni, guidate da un’intensa voglia di esprimere te stesso, ti spingeranno a realizzare i tuoi sogni.

Prima dell’8 gennaio, potresti sentirti attratto da un’introspezione profonda, come se un’antica saggezza sussurrasse segreti al tuo cuore. **Attenzione a Marte in Cancro, **dal 6 gennaio, che potrebbe rendere le tue emozioni più intense, come un vulcano in eruzione. Potresti avere qualche discussione con il tuo partner o con i tuoi collaboratori. È importante mantenere le distanze, come se fossi in un giardino incantato, dove le rose più belle possono nascondere spine pungenti.

Dal 3 gennaio, Venere porta dolcezza e tenerezza nelle tue relazioni, come una brezza leggera che accarezza i petali di un fiore delicato. I tuoi legami familiari e amichevoli si rafforzeranno, come un albero che affonda le sue radici sempre più in profondità nella terra. Giove, nel tuo settore del lavoro, ti spingerà a impegnarti con passione, come un guerriero che combatte per la sua causa.

Panorama Sentimentale

Mercurio nel tuo segno, dall’8 al 28 gennaio, ti aiuterà a comunicare con chiarezza e facilità, come se le parole fluissero da te come un torrente limpido. Venere ti regalerà tenerezza ed empatia, ma Marte potrebbe rendere il tuo umore un po’ nervoso e suscettibile, come se un piccolo gattino graffiasse la tua mano con le sue zampette affilate. Non prendertela troppo a cuore!

In una Relazione

Gennaio sarà un mese ricco di complicità e di affetto per te e il tuo partner, come un cielo stellato che illumina la vostra notte d’amore. La tua tenerezza si esprimerà in modo spontaneo e il vostro legame si rafforzerà, come due alberi che si intrecciano le loro radici. Cerca di non esagerare con l’intensità emotiva e di rispettare i desideri del tuo partner, anche se sono diversi dai tuoi. L’amore è presente e il vostro legame è forte!

Single

Dal 3 gennaio, il tuo cerchio di amici e conoscenti potrebbe favorire un incontro speciale, come se un destino magico vi avesse riuniti. Potresti innamorarti di una persona non libera, ma fai attenzione! Marte accenderà i tuoi desideri e le tue emozioni, rendendoti più passionale e impulsivo, come un fuoco che brucia con intensità.

Carriera e Finanze

Giove nel settore del lavoro favorisce le tue possibilità di successo. Il tuo capo e i tuoi colleghi saranno al tuo fianco, come un gruppo di amici che ti sostiene in un viaggio avventuroso. Osa esprimere le tue idee e le tue competenze! Le tue finanze saranno stabili e potresti persino mettere da parte un po’ di denaro, come se un folletto avesse nascosto un tesoro nel tuo giardino

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, Gennaio 2025: un mese di luce interiore e connessioni magiche