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Capricorno oroscopo agosto 2026: crescita, nuove opportunità e finanze in primo piano

Oroscopo del mese

26 Luglio 2026

Capricorno oroscopo agosto 2026: crescita, nuove opportunità e finanze in primo piano

Capricorno oroscopo agosto 2026: crescita, nuove opportunità e finanze in primo piano

Agosto sarà un mese dinamico e ricco di stimoli per il Capricorno, con un forte desiderio di migliorare la propria condizione personale ed economica. Fino al 23 agosto il Sole in Leone, accompagnato da Mercurio tra il 10 e il 24 e dal sostegno costante di Giove, favorisce trasformazioni importanti e la voglia di guardare oltre i soliti schemi. Potrebbero presentarsi occasioni interessanti grazie all’aiuto di persone influenti o di collaborazioni inaspettate. La prima parte del mese sarà vivace e ricca di imprevisti, con una quotidianità tutt’altro che monotona, mentre dopo l’11 agosto sarà necessario gestire con maggiore pazienza le richieste e le aspettative di chi vi circonda. Anche in famiglia potrebbero nascere piccole tensioni, ma affrontarle con calma sarà la scelta migliore. Verso la fine del mese ritroverete energia e motivazione, preparando il terreno a un settembre particolarmente promettente.

Panorama sentimentale

La sfera affettiva vivrà emozioni contrastanti. Fino ai primi giorni del mese il clima sarà sereno e rilassato, ma dal 6 agosto i sentimenti diventeranno più intensi e coinvolgenti. Marte e Urano rendono l’amore passionale, ma alimentano anche il bisogno di indipendenza, creando qualche momento di instabilità. Dopo l’11 agosto potrebbero nascere discussioni o incomprensioni con il partner: sarà fondamentale evitare reazioni impulsive e lasciare spazio al dialogo. Con un po’ di pazienza, le tensioni si dissolveranno rapidamente.

In una relazione

La vita di coppia richiederà maggiore attenzione rispetto al solito. Alcuni malintesi o piccoli momenti di distanza emotiva potrebbero mettere alla prova la vostra complicità, ma nulla che non possa essere superato con sincerità e disponibilità reciproca. Mercurio favorirà la comunicazione soprattutto fino al 10 agosto e nuovamente dopo il 24, aiutandovi a chiarire ogni dubbio e a ritrovare l’armonia. Le ultime giornate del mese saranno ideali per guardare insieme ai progetti futuri con maggiore ottimismo.

Single

Le opportunità sentimentali non saranno numerosissime, ma saprete cogliere quelle davvero importanti. Valorizzate le vostre qualità nella vita di tutti i giorni e non sottovalutate gli incontri che potrebbero nascere nell’ambiente lavorativo o tra le persone che frequentate abitualmente. Il vostro fascino crescerà con il passare delle settimane e una conoscenza apparentemente casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto interessante.

Carriera / Finanze

Il settore professionale ed economico sarà tra i più favoriti del mese. Giove continua a sostenere le vostre ambizioni, aumentando le possibilità di ottenere un miglioramento economico, un finanziamento oppure un’opportunità capace di cambiare in meglio il vostro futuro. Anche Plutone rafforza il desiderio di proteggere ciò che avete costruito e vi rende particolarmente determinati nel raggiungere nuovi obiettivi. Un aumento di stipendio, un nuovo incarico o un investimento ben pianificato potrebbero regalarvi soddisfazioni concrete entro la fine dell’estate.

Capricorno oroscopo agosto 2026: crescita, nuove opportunità e finanze in primo piano