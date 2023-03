Home

Capricorno: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

18 Marzo 2023

Questa settimana potrebbe portare qualche sfida a livello lavorativo, ma anche l’opportunità di dimostrare le proprie capacità e ottenere riconoscimenti. Grazie alla presenza di Saturno, il tuo pianeta governatore, nella tua casa dell’identità e della carriera, ti sentirai maggiormente determinato a raggiungere i tuoi obiettivi e a far progredire la tua carriera.

In amore, potresti sentirti un po’ confuso o incerto riguardo ai tuoi sentimenti, soprattutto se sei in una relazione. La presenza di Nettuno potrebbe portare un po’ di incertezza e ambiguità. Tuttavia, non lasciarti trascinare dall’insicurezza, cerca di essere onesto con te stesso e con il tuo partner.

Per quanto riguarda il denaro, questa settimana potrebbe essere un momento propizio per investire o per fare acquisti importanti, grazie alla presenza di Marte nella tua casa del denaro e dei beni materiali. Tuttavia, fai attenzione a non esagerare con le spese e a mantenere un certo equilibrio finanziario.

I pianeti Mercurio e Urano, entrambi nella tua casa delle relazioni sociali, potrebbero portare nuove amicizie o incontri interessanti. Non perdere l’occasione di espandere la tua rete di contatti, potrebbe portare grandi opportunità in futuro.

In generale, questa settimana potrebbe essere un momento per mettere alla prova le tue capacità e le tue ambizioni, sia a livello lavorativo che personale. Sii fiducioso e determinato, e potresti raggiungere grandi risultati.

