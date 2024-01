Oroscopo del mese

28 Gennaio 2024

Capricorno, oroscopo febbraio 2024

Capricorno: Vibrazioni Positive e Successi nel Febbraio 2024

Il mese di febbraio 2024 si preannuncia come un periodo di crescita, amore e prosperità per i nativi del Capricorno. Le forze congiunte di Mercurio, Venere e Marte nella tua costellazione porteranno un’energia travolgente, consentendo di consolidare i legami affettivi. Urano e Plutone lavoreranno insieme per garantire armonia, permettendoti di lasciare alle spalle le preoccupazioni delle settimane precedenti. L’influenza positiva dei trigoni di Giove renderà frenetici i tuoi giorni, soprattutto nella parte finale di febbraio, che si prospetta come un periodo di buona fortuna per molti Capricorno.

Influenze Celesti per i Capricorno a Febbraio 2024:

Sole in semisestile (Acquario) dal 19 in sestile (Pesci);

Luna nuova il 10 in sestile (Pesci) – Luna piena il 24 in trigono (Vergine);

Mercurio nel segno (Capricorno) dal 5 in semisestile (Acquario) dal 23 in sestile (Pesci);

Venere nel segno (Capricorno) dal 16 in semisestile (Acquario);

Marte nel segno (Capricorno) dal 13 in semisestile (Acquario);

Giove in trigono (Toro);

Saturno in sestile (Pesci);

Urano in trigono (Toro);

Nettuno in sestile (Pesci);

Plutone in semisestile (Acquario).

Amore: Un Periodo Sentimentale Speciale

Gli amori dei Capricorno saranno al centro delle attenzioni a febbraio 2024. Con Venere in transito nella tua costellazione, la fiamma dell’amore sarà acceso più che mai. Momenti felici e legami profondi caratterizzeranno il periodo, mentre il Sole in posizione vantaggiosa trasmetterà ottimismo e fiducia. Tuttavia, il tuo carattere ostinato potrebbe renderti insofferente, quindi cerca di essere flessibile per evitare alti e bassi emotivi. Anche i Capricorno single beneficeranno degli influssi venusiani, avendo l’opportunità di vivere un amore indimenticabile. Affronta il mese con iniziativa, poiché l’iniziativa sarà la chiave per ottenere il meglio dalla vita.

Lavoro: Opportunità di Reddito e Carriera in Vista

Febbraio sarà un mese interessante a livello lavorativo per i Capricorno, grazie alla presenza di Mercurio, Venere e Marte pertanto si prospettano opportunità di reddito e sviluppo di carriera non dovrebbero essere sottovalutate. I trigoni congiunti di Giove e Urano indicano un periodo ottimale per nuove idee, progetti, accordi e collaborazioni. La tua forza interiore ti permetterà di superare gli ostacoli e di avere successo dove altri potrebbero fallire. Se sei in cerca di lavoro, questo è il momento perfetto per mostrare le tue qualità e farti notare da figure importanti che potrebbero offrirti un sostegno concreto.

Salute: Ottimismo e Benessere Mentale e Fisico

Le prossime settimane porteranno un aumento dell’ottimismo e della forza interiore per i Capricorno. Vivere accanto a te in questo periodo sarà un’esperienza piacevole e soddisfacente, grazie alla tua capacità di coinvolgere e mettere di buonumore chi ti circonda. L’invito è a prendere tutto più alla leggera e a dedicarti al riposo quando necessario, evitando il rischio di rimuginare sui problemi.

Fortuna: Giorni Propizi per il Successo

I giorni fortunati per i Capricorno a febbraio 2024 sono sabato 10, lunedì 19 e domenica 25. Questi giorni saranno carichi di opportunità e possibilità di successo. Sfrutta al massimo questi momenti per perseguire i tuoi obiettivi e goditi la buona fortuna che le stelle ti offrono. Il mese si prospetta come un periodo di crescita e realizzazione personale, quindi approfitta al massimo di ogni occasione

