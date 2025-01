Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Capricorno, oroscopo febbraio 2025: Giove apre la strada a nuove opportunità e contatti

Oroscopo del mese

27 Gennaio 2025

Capricorno, oroscopo febbraio 2025: Giove apre la strada a nuove opportunità e contatti

Capricorno, oroscopo febbraio 2025: Giove apre la strada a nuove opportunità e contatti

Febbraio ti spinge a concentrarti sui tuoi obiettivi materiali, che siano legati al lavoro o a un talento personale che merita di essere valorizzato. Il Sole, Mercurio e Plutone in Acquario amplificano la tua determinazione e la voglia di salire la scala sociale sarà più forte che mai. Giove, in posizione favorevole e attivo nel tuo settore professionale, apre la strada a nuove opportunità e contatti utili: mantieni la mente aperta e valuta ogni possibilità con attenzione. Dopo il 18, potresti sentire un richiamo verso relazioni più profonde o una connessione spirituale che ti offrirà un senso di autenticità. Venere, dal 4 in poi, porta armonia nella tua vita familiare o domestica, dissolvendo eventuali tensioni del passato. Marte, posizionato di fronte al tuo segno, evidenzia le richieste del partner o di collaboratori: affrontale con calma e comprensione.



Sentimenti

A partire dal 4, Venere in Ariete accende il desiderio di conquista e rinnovamento in amore. Potresti voler riscoprire la sintonia con il partner o avvicinarti a una persona che ti attrae. Esprimi i tuoi sentimenti con decisione, ma ricorda che Marte potrebbe generare qualche tensione: evita di imporre il tuo punto di vista a tutti i costi, perché potrebbe danneggiare il rapporto.

In coppia

Dopo il 14, una comunicazione sincera e intuitiva rafforza la vostra complicità. Venere amplifica il lato passionale del vostro legame, ma attenzione a non lasciare che i tuoi desideri portino conflitti con il partner. L’orgoglio potrebbe essere il tuo peggior nemico, quindi punta al dialogo costruttivo.

Single:

Se sogni una relazione seria, febbraio potrebbe riservarti incontri promettenti. Dal 4 in poi, una persona vicina alla tua cerchia familiare o alla tua comunità potrebbe attirare la tua attenzione. Tuttavia, l’energia di Marte ti rende impulsivo: non bruciare le tappe, ma conquista l’altro con pazienza e fascino.

Soldi e lavoro

Questo mese ti vede impegnato e focalizzato sul successo. Sei determinato a migliorare la tua situazione finanziaria, specialmente nella prima metà del mese. Giove ti sostiene nel tuo settore lavorativo, ma evita di rimanere bloccato in troppe indecisioni: cogli le opportunità quando si presentano. Inoltre, un supporto da parte di un familiare potrebbe aiutarti a realizzare un progetto importante. Lavora con costanza e fiducia per raggiungere i tuoi obiettivi!

Gli altri segni

Ariete, oroscopo febbraio 2025: in amore contrasti e grandi passioni

Toro, oroscopo febbraio 2025: riflettere bene prima di fare scelte radicali

Gemelli, oroscopo febbraio 2025: Giove ti aiuta a costruire basi solide per il futuro

Cancro, oroscopo febbraio 2025: dinamismo ed energia ma mantenete il controllo

Leone, oroscopo febbraio 2025 ascoltare e accogliere i punti di vista altrui

Vergine, oroscopo febbraio 2025: concentrata su obiettivi ambiziosi

Bilancia, oroscopo febbraio 2025: relazioni appaganti e piene di emozioni

Scorpione, oroscopo febbraio 2025: Sfide familiari e opportunità brillanti

Sagittario, oroscopo Febbraio 2025: l’amore aleggia nell’aria

Capricorno, oroscopo febbraio 2025: Giove apre la strada a nuove opportunità e contatti

Acquario, oroscopo febbraio 2025: determinazione incrollabile

Pesci oroscopo febbraio 2025: sentimenti, Marte esalta il tuo carisma