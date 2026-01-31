Home

Capricorno oroscopo febbraio 2026: crescita economica e nuove priorità relazionali

31 Gennaio 2026

Capricorno oroscopo febbraio 2026: crescita economica e nuove priorità relazionali

Questo mese ti offre l’arte e il modo giusto per aumentare il tuo patrimonio. Fino al 18, le energie concentrate in Acquario favoriscono l’incremento del reddito principale oppure fanno emergere un talento rimasto finora inesplorato. Marte e Plutone, presenti per tutto il mese nello stesso segno, alimentano una determinazione ferrea: sei pronto a superare qualsiasi ostacolo pur di raggiungere il successo finanziario.

Giove, in opposizione, contribuisce a rendere ufficiale un contratto o una collaborazione professionale, soprattutto per il secondo decano. Urano in aspetto armonico migliora la tua vita sentimentale e familiare, rendendoti più creativo, flessibile e aperto alle novità. Il morale resta alto fino al 12, poi, dal 14, Saturno e Nettuno potrebbero richiedere alcuni aggiustamenti delicati ma salutari all’interno della sfera familiare, in particolare per il primo decano. Dal 18 in poi, con il Sole che entra in Pesci insieme a Mercurio e Venere, la vita relazionale diventa una priorità assoluta.

Panorama sentimentale

Tra senso dell’impegno e desiderio di rinnovamento, la tua vita affettiva evolve in modo piacevole. Dal 1 al 10, il trio formato da Sole, Venere e Marte esalta la tua sensualità con una nota anticonformista: non hai paura di osare e di uscire dagli schemi. Successivamente, l’atmosfera si fa più eterea e il romanticismo prende il sopravvento, permettendoti di esprimere emozioni profonde.

In una relazione

Questioni importanti, soprattutto di natura economica, potrebbero emergere all’interno della coppia sotto l’influsso di Giove. La persona che ami desidera stabilità e sicurezza. La tua sensualità risulta particolarmente intensa: se il partner non vive lo stesso slancio, potrebbero nascere piccole frizioni da gestire con dialogo e comprensione.

Single

Il dinamismo che ti accompagna in questo periodo ti rende estremamente seducente. Sei consapevole del tuo fascino e pronto a utilizzarlo senza esitazioni. Dal 10 in poi, Marte e Venere facilitano la comunicazione e favoriscono relazioni più intime e coinvolgenti: resta vigile, le occasioni non mancano.

Carriera Finanze

Con il forte gruppo planetario in Acquario, non ti mancano energia, idee e determinazione per gestire al meglio il settore finanziario. La tua tenacia può persino tradursi in un aumento significativo o in un riconoscimento concreto. Un contratto resta da monitorare con attenzione, ma le prospettive sono decisamente promettenti.

