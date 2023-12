Oroscopo del mese

26 Dicembre 2023

Capricorno, oroscopo gennaio 2024

Pratici, cauti, ostinati e seri

I Capricorno non dovranno preoccuparsi di grandi cambiamenti nelle loro vite a gennaio. Ogni cosa andrà al suo posto bene perché avranno messo ordine alle loro priorità, impostato gli obiettivi e cercato di raggiungerli. In questo mese, scopriranno delle capacità di leader e le useranno, specialmente sul lavoro. Diventeranno un grande capo squadra e porteranno il loro team ad ottenere ottimi risultati; potranno ricevere delle buone ricompense finanziarie per questo. Dovranno però fare attenzione a non prendersi un raffreddore, altrimenti, potranno avere problemi con le vie urinarie e con la vescica. Dovranno stare al caldo e bere acqua a sufficienza.

L’inizio del nuovo anno sarà completamente normale per i Capricorno e probabilmente non avvertiranno molti cambiamenti nel loro comportamento. In particolare, i loro punti di forza diventeranno più evidenti. Riusciranno a definire in modo chiaro cosa vogliono ottenere quest’anno e sin dall’inizio avranno molta fortuna, grazie alla posizione del Sole. Sebbene proveranno a sopprimere l’influenza di questo pianeta a gennaio, saranno dominati dal desiderio di occuparsi di coloro che li circondano. In ambito professionale, se cercheranno di ottenere una promozione o un aumento di stipendio le loro prestazioni potranno migliorare. Tuttavia, il successo stesso dipenderà principalmente dal lavoro di squadra.

Pianeti – gennaio 2024:

Il Sole in Capricorno

Questo periodo potrebbe rallentare un po’ le loro ambizioni. Potrebbero sentire il bisogno di ritirarsi e di stare da soli. Questo potrebbe portarli a fare solo ciò che li interessa, senza curarsi delle altre persone. Potrebbero sembrare irraggiungibili o scontrosi ed egoisti, in situazioni estreme. Gli piacerà lavorare e si rilasseranno facendolo, perché saranno accurati e perfezionisti.

Venere in Sagittario

In questo periodo, potrebbero sviluppare una relazione intima legata all’apprendimento. Gli piacerà molto imparare cose nuove, quindi non sorprende che siano attratti da persone con le loro stesse passioni. Tuttavia, non lasceranno che queste storie d’amore li facciano perdere la testa, perché per loro la loro libertà personale è più importante. Di questo sono assolutamente certi.

Mercurio in Sagittario

In questo periodo, i loro valori morali saranno molto forti. Per questo, si comporteranno come un giudice, se si ritroveranno coinvolti in una discussione tra altre due persone. Nei loro pensieri, saranno sicuri e generosi; però, gli piacerà tenere gli altri in attesa prima di dire loro ciò che serve. Inoltre, gli piacerà parlare di questioni filosofiche o politiche.

Marte in Capricorno

L’energia di questa posizione è ideale per le questioni lavorative. Il desiderio di soddisfazione materiale e di uno status riconosciuto è importante per loro e li motiva. Anche il loro autocontrollo e le loro capacità organizzative sono di alto livello.

