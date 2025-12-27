Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Capricorno oroscopo gennaio 2026: cielo particolarmente favorevole anche oltre il 20

Oroscopo del mese

27 Dicembre 2025

Capricorno oroscopo gennaio 2026: cielo particolarmente favorevole anche oltre il 20

Capricorno oroscopo gennaio 2026

Panoramica generale

Gennaio si apre sotto un cielo particolarmente favorevole, che fino al 20 – e in parte anche oltre – ti offre grande libertà d’azione, di parola e di sentimento. Ti senti sostenuto, fluido, finalmente padrone dei tuoi ritmi. Saturno e Nettuno in Pesci, dal 1° al 25, armonizzano mente e intuito: sei concentrato, percettivo e capace di cogliere sfumature che agli altri sfuggono. Urano rafforza la tua creatività e ravviva il desiderio di vivere l’amore con maggiore spontaneità. Dal 26, con l’ingresso di Nettuno in Ariete, potrebbero emergere piccole confusioni in ambito domestico o familiare: il dialogo sarà fondamentale per evitare malintesi. Plutone continua a esercitare la sua influenza sulle finanze, imponendo una revisione profonda del tuo rapporto con il denaro, in particolare con i guadagni legati al lavoro. Giove in Cancro, soprattutto per il secondo decano, punta sulla correttezza e sugli accordi chiari: un contratto può essere firmato o rivisto, e il ruolo di partner e collaboratori diventa centrale. Dal 21, con il Sole in Acquario, la questione economica passa in primo piano: gestire risorse e valori diventa la tua priorità.

Panorama sentimentale

Il cielo emotivo si annuncia luminoso e coinvolgente. Fino al 17, la concentrazione di pianeti nel tuo segno – Sole, Mercurio, Venere e Marte – crea una sintonia perfetta tra cuore e corpo: l’amore scorre naturale, appagante, vibrante. Ti senti desiderato e pronto a donarti senza riserve. Dopo il 17, la passione si intensifica ulteriormente, ma può emergere anche una certa possessività: attenzione a non confondere il bisogno di sicurezza con il controllo.

In una relazione

Questo mese d’inverno è tutt’altro che freddo per la tua vita di coppia. Hai il coraggio di esprimere sentimenti e desideri con sincerità e profondità, rafforzando una complicità già solida. La comunicazione è fluida e costruttiva. Verso la fine del mese, le preoccupazioni finanziarie potrebbero inserirsi più spesso nei dialoghi: affrontatele insieme, con lucidità e spirito di squadra.

Single

Gennaio apre tutte le porte del possibile. Hai le carte giuste per vivere un incontro importante o per far evolvere una conoscenza già esistente. Il tuo magnetismo è forte per tutto il mese. Dopo il 17, osa di più: esci, mostrati, lascia da parte la riservatezza e concediti il piacere di essere visto e scelto.

Carriera / Finanze

Le energie del mese sostengono ambizione e determinazione: lavori con serietà, ma anche con rinnovato slancio. Giove opposto al tuo segno favorisce la stabilizzazione di un contratto o di una collaborazione: chiarisci cosa desideri davvero, le tue richieste possono essere accolte. A fine mese, le questioni finanziarie diventano centrali: è il momento di valorizzare il tuo potenziale e di affermare con forza il tuo valore.

Capricorno oroscopo gennaio 2026: cielo particolarmente favorevole anche oltre il 20

Gli altri segni

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci