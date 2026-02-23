Capricorno oroscopo marzo 2026: relazioni decisive e scelte strategiche

Home

23 Febbraio 2026

Molti scambi in prospettiva, con qualche preoccupazione familiare o immobiliare verso fine mese: uomo avvisato mezzo salvato. I pianeti in Pesci stimolano il morale e rendono centrali le relazioni di vicinato almeno fino al 20. Ti muovi, comunichi, incontri: il dialogo diventa uno strumento potente.

Giove di fronte a te favorisce l’integrazione in una partnership o la formalizzazione di una relazione importante, soprattutto dopo l’11. Se stavi aspettando un passo ufficiale, questo potrebbe essere il momento giusto.

Saturno e Nettuno in quadratura agitano però l’atmosfera domestica e possono portare eventi destabilizzanti. Il 6 Venere attenua le tensioni, mentre dal 21 il Sole in Ariete illumina le questioni familiari: potresti chiarire definitivamente alcune situazioni… oppure amplificarle se non agisci con lucidità.

Urano in aspetto favorevole sostiene amori e creazioni, mentre Plutone rigenera in profondità il tuo patrimonio. Dopo il 21: fatti furbo e gioca d’anticipo.

Panorama sentimentale



La tua sensualità potrebbe sorprendere chi ti sta attorno: già dal 2 si farà intensa e magnetica. Dal 6 la tua espressione affettiva cercherà novità ed emozioni forti. Questo mix tra profondità e desiderio di cambiamento rende il mese originale e stimolante. Dal 21 comunicherai con brillantezza: cogli le occasioni senza esitazione.

In una relazione

Liberati dalle preoccupazioni domestiche per non compromettere l’intimità di coppia. Sarebbe un peccato rovinare una fase così intensa. Approfitta di una configurazione favorevole per affrontare temi delicati, soprattutto dopo il 21. La libido è forte e carica di emozione già dal 2: canalizzala in modo costruttivo.

Single

Un colpo di fulmine potrebbe riscrivere le carte del tuo destino. Una persona molto diversa dal tuo passato potrebbe entrare nella tua vita: resta vigile. Dentro di te cresce il desiderio di stabilità, ma senza rinunciare alla passione. Sta a te decidere quanto sei disposto a investire.

Carriera / Finanze

Marzo invita alla riflessione e agli aggiustamenti. Riesamina le tue finanze, individua punti di forza e debolezza e pianifica con strategia. Potrebbero essere necessari sacrifici, ma il risultato rafforzerà il patrimonio nel lungo periodo. Non temere un impegno finanziario duraturo: la prudenza oggi diventa sicurezza domani.

