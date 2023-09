Capricorno, oroscopo ottobre 2023

Home

24 Settembre 2023

Ottobre sarà un mese in cui i Capricorno sentiranno il bisogno di ritirarsi dal mondo esterno e di rifugiarsi nella loro interiorità. Ti sentirai appagato/a quando potrai stare da solo/a in mezzo alla natura, magari vicino a uno specchio d’acqua che ti trasmetta freschezza e tranquillità. Ordinerai i tuoi pensieri, cercherai la pace dentro di te e l’armonia con il tutto. Le pratiche migliori che potrai fare per raggiungerle saranno la meditazione e lo yoga, che ti aiuteranno a rilassare il corpo e la mente. Ti sentirai anche vicino/a agli animali, che ti daranno affetto e compagnia. Cerca di passare quanto più tempo possibile con il tuo animaletto domestico o con quello di un amico. Noterai che quei momenti trascorsi insieme a lui ti doneranno molta energia e ti divertiranno anche molto.

Il tuo lavoro potrebbe richiedere più impegno e dedizione in questo periodo, soprattutto se hai delle responsabilità importanti o dei progetti ambiziosi. Il tuo capo potrebbe essere più esigente e controllare il tuo operato con attenzione. Cerca di non dargli motivo di criticarti o di metterti in difficoltà. Dimostra la tua competenza e la tua professionalità, senza lasciarti distrarre o demoralizzare. Cerca anche di non prendere le cose troppo alla leggera o di scherzare in modo inopportuno. Potresti infastidire qualcuno o dare una cattiva impressione.

La tua vita sentimentale potrebbe essere fonte di soddisfazione o di frustrazione, a seconda di come gestirai le tue relazioni. Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, ti renderà più attraente e seducente, suscitando l’interesse del sesso opposto. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti colpirà per il suo fascino e il suo carisma. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti romantici e intensi con il tuo partner. In entrambi i casi, però, dovrai fare attenzione a non essere troppo orgoglioso/a o possessivo/a. Potresti rovinare tutto con il tuo egoismo o la tua gelosia.

Il Sole e Mercurio, i pianeti della mente e della comunicazione, transiteranno nella tua decima casa, quella della carriera e della reputazione. Questo ti porterà a riflettere sul tuo ruolo sociale e sulle tue aspirazioni professionali. Potresti avere delle idee brillanti o delle opportunità interessanti, che ti permetteranno di avanzare nella tua carriera o di migliorare la tua immagine pubblica. Sarai anche più abile nel negoziare e nel persuadere gli altri con le tue parole. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo indeciso/a o diplomatico/a. Potresti perdere tempo prezioso o compromettere la tua autenticità.

Marte, il pianeta dell’azione e della passione, transiterà nella tua undicesima casa, quella degli amici e dei progetti collettivi, dal 23 ottobre. Questo ti darà una spinta di energia e di entusiasmo, che ti spingerà a socializzare e a collaborare con gli altri. Potresti partecipare a delle iniziative di gruppo o a delle attività benefiche, che ti faranno sentire utile e apprezzato/a. Potresti anche stringere delle nuove amicizie o rafforzare quelle esistenti. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo impulsivo/a o competitivo/a. Potresti avere dei contrasti o dei malintesi con qualcuno.

Infine, la tua salute potrebbe richiedere più cura in questo mese, soprattutto per quanto riguarda lo stomaco e gli intestini. Potresti soffrire di acidità, gastrite o stitichezza. Cerca di prevenire questi disturbi con una dieta equilibrata, ricca di fibre e povera di grassi e spezie. Bevi anche molta acqua e evita alcol e caffè. Evita anche lo stress e le tensioni, che potrebbero peggiorare la situazione.

In conclusione, ottobre sarà un mese in cui i Capricorno dovranno trovare un equilibrio tra il loro lato interiore e il loro lato esteriore, senza perdere la loro concretezza e la loro determinazione. Sarà importante dedicare del tempo alla propria interiorità, ma anche impegnarsi nel proprio lavoro. Sarà anche un periodo favorevole per esprimere i propri sentimenti, ma anche per riflettere sul proprio ruolo sociale. Se riuscirai a farlo, potrai trarre il meglio da questo periodo e scoprire nuove opportunità per la tua realizzazione.

