30 Agosto 2025

Livorno 30 agosto 2025 Caprilli, Akima fa suo il premio Mascagni

Serata sferzata dalle raffiche di libeccio, quella dell’ultima giornata di corse della stagione estiva al Caprilli.

Gradito ospite Emanuele Gamba, direttore artistico del Teatro Goldoni. Ci ha parlato di Pietro Mascagni,

del Festival livornese a lui dedicato e dell’appuntamento al Goldoni il 12 e 13 settembre per l’opera Amico

Fritz del compositore labronico.

LE CORSE

Il Premio Pietro Mascagni ha visto la prima vittoria in carriera per Akima, ben montata da Maikol Arras che

nel tratto finale ha preso la meglio sulla favorita Eccola di Nuovo con Nessunaltra al terzo posto. Ha corso in

progresso Scaramantica.

Sun is Shining ha confermato la sua attitudine al tracciato vincendo per la terza volta sulla pista del Caprilli.

Lo ha fatto conquistando anche il Premio Carlo Azeglio Ciampi. Non c’è che dire, è proprio una specialista

della pista! Al secondo posto La Freccia Nera.

Nel Premio Armando Picchi la linea di un recente confronto è stata ribaltata e a fare da ago della bilancia è

stata la distanza. Infatti, sui 1950 metri, Giselle ha fatto valere la sua maggiore stamina e nel finale ha

respinto senza problemi l’attacco di Gentile Signorina. Prima vittoria in carriera per la cavalla anche allevata

da Maicol Dei e figlia di quella Bohemien da Clodia capace di regalare emozioni in pista e non solo.

Con il Premio Livorno Arabians sono tornati i Purosangue Arabo a Livorno e Altajani VDC, su distanza un

po’ breve per le sue attitudini, non è stato in grado di far fronte al finale del rivale dichiarato,

Diamanteditrexenta. Terzo posto per Mercurio Go.

Doppio successo tra i fantini per Stefano Saiu e tra gli allenatori per Pierantonio Convertino.

I RISULTATI

1^ corsa: Sun is Shining – Salvatore Sulas

2^ corsa: Daisy Bloom – Emanuele Antinori

3^ corsa: Giselle – Andrea Fele

4^ corsa: Lorda Gavoi – Gavino Sanna

5^ corsa: Maneskin da Clodia – Stefano Saiu

6^ corsa: Diamanteditrexenta – Stefano Saiu

7^ corsa: Akarima – Maikol Arras

DOMENICA 31 AGOSTO CHIUSURA DELL’ESTATE ALL’IPPODROMO

CON IL CONCERTO DELLA FANFARA DELL’ACCADEMIA NAVALE

INGRESSO GRATUITO – ACCESSO DA VIALE ITALIA – BAR FUNZIONANTE

