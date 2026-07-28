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Caprilli: al via la quinta giornata della stagione

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28 Luglio 2026

Caprilli: al via la quinta giornata della stagione

Livorno 28 luglio 2026 Caprilli: al via la quinta giornata della stagione

Si torna in pista all’ippodromo Federico Caprilli per la quinta giornata della stagione 2026.

Sei le corse in programma con inizio alle 20:53

Il Premio Jorge “Giorgio” Cordon è una condizionata per i 2 anni sui 1.500 metri, un passaggio necessario in vista del 112° Criterium Labronico del 28 agosto. Tesseron ha debuttato vincendo sulla pista sui 1.000 metri dimostrando, però, di gradire qualche metro in più. Dovrà vedersela con le compagne d’allenamento Joy Lady e Lovely Love e con Briosa che ha vinto due corse consecutivamente ma sale di categoria. Non parte certamente battuto Bridge Dra Go che ha corso anche in Listed.

Il Premio 0586 Garage è un handicap di classe 3 per i 3 anni sui 1.500 metri. Offbeat è reduce da squillante affermazione sulla pista e, anche se sale di categoria, può concedere il bis. Never Bored, invece, scende di categoria ma ha peso impegnativo. Ha corso bene sulla pista Alhena Star mentre debutta sul tracciato Nala’s Dream che ha vinto la sua prima corsa in Italia a Firenze a metà maggio. La corsa è valida come seconda tris nazionale.

È un handicap di classe 4 riservato ai velocisti di 3 anni e oltre il premio dedicato a Mil Borromeo. Il Grande Damian prova i 1.000 metri livornesi che Sunshine Day conosce, invece, molto bene. Thanatos ha impressionato vincendo in rimonta dall’ultima posizione proprio sulla distanza più breve. Oggi alza un po’ il tiro ma può replicare.

Gli Anglo Arabo chiuderanno la serata con il Premio Coping, handicap di classe 5 per i 4 anni e oltre sui 1.950 metri. Efix è andato già vicino al successo e ci riprova così come Grintosa. Le alternative non mancano, a partire da Facoltosadebonorva e Sir Mark reduce da vittoria.