27 Dicembre 2024

Livorno 27 dicembre 2024 Caprilli, annullate le corse del 28 dicembre

Alla vigilia di Natale è pervenuta da parte dell’Unione Nazionale Fantini una richiesta per l’effettuazione di alcuni interventi atti a garantire una maggiore sicurezza di uomini e cavalli nella parte del tracciato che immette sulla curva del mare e aree limitrofe.

Sistema Cavallo si è attivata prontamente per il loro svolgimento ma, visti i tempi troppo stretti per completare quanto richiesto, il convegno di corse previsto per sabato 28 dicembre viene annullato e rinviato a data da destinarsi.

Sistema Cavallo si scusia per il disagio ma il benessere dei protagonisti delle corse all’ippodromo “Federico Caprilli” è per noi al primo posto.

Seguiranno al più presto ulteriori comunicazioni.