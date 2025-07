Home

Caprilli: domani i premi Miss Caprilli e Miss Italia, serata con Miss Livorno

23 Luglio 2025

Caprilli: domani i premi Miss Caprilli e Miss Italia, serata con Miss Livorno

Livorno, 23 luglio 2025 Caprilli: domani i premi Miss Caprilli e Miss Italia, serata con Miss Livorno

Settima giornata della stagione estiva all’ippodromo “Federico Caprilli” con sei corse in programma, inizio

alle ore 21:00 e apertura dei cancelli alle 19:30 con servizio bar attivo.

Dopo 10 anni torna all’ippodromo il concorso di Miss Livorno con l’elezione di Miss Caprilli, un evento

organizzato in collaborazione con la Cronosax di Livorno. Una ventina di ragazze sfileranno sulla passerella

allestita davanti alla tribuna per contendersi la fascia che la porterà alla finalissima di Miss Livorno l’8

agosto alla Terrazza Mascagni.

Il Premio Miss Caprilli, è un handicap per i 3 anni e oltre sui 1.950 metri. Midnight Season, dopo aver vinto

a sorpresa, ha confermato con un ottimo secondo posto la sua forma. Forma a freccia in su anche per

Vienrose che ha vinto tre handicap consecutivi: puntare al quarto è lecito ma oggettivamente difficile

Tra i pesi leggeri qualche possibilità ce l’ha Gremsil. Sorpresa Strawberry Sauce che è rientrata vincendo ma

in un contesto più semplice.

Il Premio Miss Italia è un handicap per gli Anglo Arabo di 4 anni e oltre sui 1.500 metri. Little John ha le

carte (e il peso) in regola per puntare alla vittoria. Eretica e Fox Royale hanno un conto aperto … sul

traguardo dove recentemente la prima ha preceduto di un muso la seconda! Diversi degli altri sono al

rientro e potrebbero ribaltare il pronostico, Fior è uno di questi.

Il Premio Toscana è un handicap per i tre anni e oltre sui 1.500 metri. Pontormo, che si avvarrà dei 2 chili di

discarico per la monta dell’allievo Lorenzo Scalora, parte in pole position per il pronostico. Spiritosa ha

finalmente vinto la sua prima corsa in carriera e punta al bis immediato mentre Tellateller è il terzo

nominativo. Tra gli altri, sono al primo handicap Improbabile e Save My Mum.

