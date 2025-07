Home

5 Luglio 2025

Livorno 5 luglio 2025 Caprilli: domenica i premi Accademia Navale e Amerigo Vespucci, il programma

Quarta giornata e prima domenica della stagione estiva all’ippodromo “Federico Caprilli” con sei corse in

programma e inizio alle ore 20:53 e apertura dei cancelli alle 19:30 con servizio bar attivo.

Serata dedicata all’Accademia Navale, un’importante istituzione che fa parte del tessuto sociale cittadino.

Saranno presenti il Direttore agli Studi Capitano di Vascello Gian Carlo Fabiano, il Capitano di Vascello

Francesco Porcu, Comandante ai Corsi Ausiliari e Ufficiale Addetto allo Sport e il Tenente Colonnello Luca

Contadini, Addetto al Centro Ippico dell’Accademia.

Il Premio Accademia Navale, è un handicap per i 3 anni e oltre sui 2.250 metri dove Maria Sole può dar

seguito alla buona prestazione del 19 giugno. Sulla stessa linea deve essere valutato Hedonism e non può

essere trascurato il regolare Regency Buck. Attenzione, poi, a Conquering Eagle che sulla pista si trova a

meraviglia, e a Griffe che scende di categoria. Midnight Season, vincitore a grossa quota, oggi ha peso non

semplice da portare.

Il Premio Veliero Amerigo Vespucci è un handicap per i 3 anni sui 1.500 metri. Tempus Erat ha già corso

bene sul tracciato livornese e può puntare al successo. The Best of Me, nonostante il top weight, Vento di

Sicilia ed Eccola di Nuovo le prime alternative. Da non trascurare l’ospite sardo Tamalo Billy e il peso

leggero Kriptonite che, però, sale di categoria.

Il Premio Marina Militare è la maiden per i 2 anni sui 1.500 metri. Il pronostico passa tra State Strategy è

Infinity Tango. Santa Trada è il terzo nome, curiosità per l’esordio del “sardo” Incanto dei Grif.

I PRONOSTICI

1^ corsa: Infinity Tango – State Strategy – Santa Trada

2^ corsa: Brividi è il cavallo del giorno. I compagni di colori Goleador e Galleria Borghese proveranno a

sovvertire il pronostico. Può migliorare dal debutto Bomirta da Clodia mentre la mina vagante è il suo

compagno di scuderia, il debuttante Zittibuonidaclodia

3^ corsa: Tempus Erat – The Best of Me – Vento di Sicilia

4^ corsa: Maria Sole – Hedonism – Conquering Eagle

5^ corsa: Zarmuia in primo piano ma dovrà vedersela con Red Wine. Da riscoprire Piccantissima.

6^ corsa: Holy Day allunga un po’ la distanza dopo aver corso (bene) sul chilometro e mezzo. Alma Hera,

gravata al peso, e Palais Monaco, affidata all’emergente Alessia Nuti, le prime alternative. Sorpresa Gremsil

Clicca qui per aprire il pdf del programma completo

