17 Agosto 2021

Caprilli e smentita dell’ANG, Perini: “Salvetti vittima di un complotto o di un complesso?”

Livorno 17 agosto 2021

Il consigliere comunale della Lega Alessandro Perini: “a seguito della pesante smentita che l’Associazione Naziole Galoppo ha dato alle teorie del sindaco in merito ad un fantomatico complotto sulle mancate corse al Caprilli” – dichiara quanto segue

Caprilli, “Salvetti vittima di un complotto o di un complesso?”

“Dopo le accuse di Salvetti arriva dall’Associazione Nazionale Galoppo la clamorosa smentita alle teorie complottistiche del primo cittadino.

Contrariamente da quanto raccontato dal sindaco, dai fantini non è mai arrivato alcun benestare alle corse previste per il 15 agosto. Al massimo era stata data la disponibilità a correre un’unica gara «promozionale» (quindi senza montepremi e fuori dal calendario ufficiale), giusto per aiutare il sindaco a non perdere del tutto la faccia dopo le improbabili promesse fatte.

Nessun complotto quindi, semplicemente non si è corso per l’assenza delle condizioni di sicurezza per cavalli e fantini. E, d’altra parte, perché mai i fantini dovrebbero rinunciare a lavorare per fare un dispetto a Salvetti? Teorie assurde e risibili, che, a mio parere, fanno emergere una pronunciata instabilità caratteriale di chi invece dovrebbe saper tenere la barra dell’amministrazione.

Non è, infatti, la prima volta che Salvetti si affida alle teorie del complotto per difendere se stesso. Esattamente un anno fa, per giustificare bombe incendiarie e colpi di pistola in zona Garibaldi, il sindaco era arrivato al punto di richiamarsi alla strategia delle tensione degli anni 70: «la destra – aveva detto – pratica una strategia della tensione». Parole deliranti e di gravità assoluta, passate quasi inosservate solo perché pronunciate la vigilia di Ferragosto.

A questo punto mi chiedo: siamo davanti alla vittima di un complotto o di un complesso?

Vorrei ricordare che in passato, per molto meno, il faro della sinistra Eugenio Scalfari arrivò a chiedere perizie psichiatriche per un presidente della Repubblica in carica…”

