7 Luglio 2025

Livorno 7 luglio 2025 Caprilli, il premio Accademia Navale è di Mr Coalville

La pioggia della mattina e il vento di libeccio hanno attenuato le temperature rendendo gradevole la serata

che ha accompagnato la prima domenica della stagione estiva.

Tutte le corse erano dedicate all’Accademia Navale di Livorno

Nel Premio Accademia Navale, che poteva dare le prime indicazioni su eventuali pretendenti alla Coppa del

Mare del 14 agosto, c’è stata una corsa a due dalla partenza all’arrivo. Infatti, pur partendo da gabbia

esterna, Mr Coalville si è lanciato al comando tallonato da Midnight Season che era reduce da vittoria a

sorpresa sulla pista. Il dibattito tra i due si è protratto fino in retta d’arrivo dove sono entrati in chiaro

vantaggio sul resto del gruppo. Alla fine Mr Coalville si è scrollato da dosso il rivale per vincere nettamente

sullo stesso. Al terzo posto emergeva la regolare Maria Sole. I premî d’onore, consegnati dai Capitani di

Vascello Gian Carlo Fabiano e Francesco Porcu, sono andati ai proprietari Andrea Picchi e Camilla Orlandi e

al fantino Gavino Sanna.Le incursioni sarde al Caprilli sono sempre più frequenti, viste anche le disavventure legate all’ippodromo di

Sassari, e non sono mai casuali. Nel Premio Veliero Amerigo Vespucci dall’isola è giunto Tamalo Billy che

nel finale ha fatto un sol boccone dei rivali capeggiati dal positivo Vento di Sicilia e dal top weight The Best

of Me. Quarto l’atteso Tempus Erat. Salvatore Sulas in sella per i corregionali Giuseppe Chessa e Roberto

Masala.

A Santa Trada è stata allungata la distanza e il risultato non poteva essere migliore visto che nel Premio

Marina Militare si è tolta la qualifica di maiden con sicuro percorso all’avanguardia che le ha permesso di

respingere l’attacco finale della favorita Infinity Tango. In sella Alessio Satta per la scuderia Effe Emme e per

Endo Botti.

La serata si è chiusa con la corsa per i GR e le Amazzoni dove nel finale è sgusciata in corda l’outsider

Strawberry Sauce che Alessandro Pisani portava vincitrice al traguardo. La cavalla di Alice Barlocco non

vinceva dal 2021! Alle sue spalle emergeva Gremsil autore, però, di brusca deviazione all’interno con la

quale intralciava l’azione di Better Day. I commissari modificavano l’ordine d’arrivo retrocedendo Gremsil

dal secondo al terzo posto. Senza questo danneggiamento Better Day avrebbe certamente impensierito la

vincitrice e questa prestazione ha messo ancora una volta in evidenza le abilità del giovanissimo Tommaso

Burchi.

PROSSIMA GIORNATA DI CORSE – DOMENICA 13 LUGLIO 2025

GIORNATA DEDICATA ALL’INCLUSIONE, AGLI SPORT PARALIMPICI E A CHI OPERA PER DARE SOLLIEVO A

CHI SOFFRE – PRESENTI ALL’IPPODROMO IL COMITATO STRABILIANTI, I CLOWN DI CORSIA “I LIBECCIATI”

E ATLETI DEL CALIBRO DI AMBRA SABATINI, CAMPIONESSA PARALIMPICA A TOKIO, MATTEO

PANARIELLO, CAMPIONE DEL MONDO DI TIRO CON L’ARCO CIECO E GIULIA ARINGHIERI, CAMPIONESSA

EUROPEA DI SITTING VOLLEY

