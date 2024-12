Home

21 Dicembre 2024

Livorno 21 dicembre 2024 Caprilli, il premio Porto Mediceo è di Ask The Dust. I vincitore delle altre corse

La sesta giornata della stagione autunnale si è disputata sotto un sole splendente e temperatura gradevole,

Il Premio Molo Cosimo, una delle due corse per i cavalli di razza Anglo Arabo, è tornata al successo sulla

distanza gradita la favorita Fretta e Furia. Giuseppe Ercegovic ha preso di mira il rivale dichiarato

Monaganboydaclodia e in retta se ne è sbarazzata in pochi tempi di galoppo. Tra i due si è inserita la

progredita Resilienza.

Nel Premio Forte San Pietro il lunatico Meran oggi era ben predisposto e ha confermato di gradire molto il

tracciato livornese, nonostante la distanza fosse leggermente più breve per le sue attitudini. Francesco

Dettori lo ha lanciato in rimonta dalla penultima posizione sulla curva finale e in retta ha preso facilmente la

meglio su Hurricane Glory e il giocato Tellateller. Aveva vinto una corsa simile anche il 23 dicembre dello

scorso anno!

In chiusura la corsa più incerta del pomeriggio, il Premio Porto Mediceo, valido come TRIS – QUARTÉ –

QUINTÉ nazionale. Come prevedibile l’arrivo è stato al cardiopalma con Ask The Dust e Madame Elodie,

ultimo e penultima per tre quarti di gara, che hanno dato vita a una risalita prodigiosa in retta d’arrivo.

Sembra fatta per Madame Elodie ma al suo esterno si è materializzato Ask The Dust (entrato per ultimo in

retta) che Mario Sanna ha scatenato in un finale travolgente. Sul traguardo il muso di Ask The Dust è

passato per primo. Al terzo posto Amore Senza Fine, il primo ad aver cercato la fuga nel finale. Buona la

prestazione di Fair Angel, quarto, mentre Secret Image ha conquistato il quinto posto.

La Tris ha generato una quota di 703,61, il Quarté di 4.330,64 mentre nessuno scommettitore è riuscito

a pronosticare la combinazione vincente per il Quinté. Non ha di fatto partecipato alla corsa Dalet che è

uscito in grave ritardo dalle gabbie di partenza.

I VINCITORI:

1^ corsa: Celtic Song – Salvatore Sulas

2^ corsa: Fretta e Furia – Giuseppe Ercegovic

3^ corsa: Meran – Francesco Dettori

4^ corsa: Elleré – Giuseppe Ercegovic

5^ corsa: Ask The Dust – Mario Sanna

PROSSIMA GIORNATA DI CORSE

In foto l’arrivo del Premio Porto Mediceo (in primo piano in giubba nera il vincitore Ask The Dust)