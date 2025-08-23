Home

Caprilli, il programma della tredicesima giornata della stagione estiva

23 Agosto 2025

Caprilli, il programma della tredicesima giornata della stagione estiva

Livorno 23 agosto 2025

Tredicesima giornata della stagione estiva all’ippodromo “Federico Caprilli” con sei corse in programma, inizio alle ore 20:50 e apertura dei cancelli alle 19:40 con servizio bar attivo.

In questa serata protagonisti oltre ai cavalli saranno alcuni dei pittori più famosi, in varie epoche, nati a Livorno. Non tutti hanno vissuto sempre nella nostra città, come l’inquieto Amedeo Modigliani che di Parigi fece casa sua fino alla prematura morte. Suo contemporaneo fu Renato Natali che pure visse nella capitale francese per un paio d’anni dove, paradossalmente, si innamorò davvero di Livorno.

Avremo anche ospiti di riguardo a parlarci di questi artisti. Per il Premio Giovanni Fattori, l’assessora alla cultura del comune di Livorno Angela Rafanelli, che ci darà anticipazioni sulla mostra “Una rivoluzione in pittura” dedicata al più famoso dei Macchiaoili e che sarà inaugurata il 6 settembre a Villa Mimbelli.

Adila Fontani è una delle figlie di Voltolino Fontani nonché presidente dell’Archivio Fontani: con la sorella Maria Grazia ci racconterà del padre.

Beatrice e Virginia Lomi sono le pronipoti di Giovanni Lomi e anche loro ricorderanno l’avo al momento della consegna dei premi ai vincitori.

LE CORSE

Il Premio Giovanni Fattori, è una condizionata per gli Anglo Arabo di 4 anni e oltre sui 1.500 metri. La forma parla in favore di Little John che potrebbe bissare il recente successo ottenuto a Livorno. Alle sue spalle terminò Fenice da Clodia. Premiere da Clodia, al rientro, potrebbe essere la sorpresa.

Il Premio Giovanni Lomi è un handicap per i 3 anni 1.950 metri. Corsa molto bella e incerta. Primo handicap per Vola Gesso, vincitore in maiden e ancora tutto da scoprire. Queen of Ice scende di categoria ma debutta al Caprilli. Faro Oer punta alla terza vittoria consecutiva, Celeber ha peso molto interessante.

Il Premio Amedeo Modigliani, è un handicap per i 3 anni e oltre sui 1.500 metri. Questa è per Wassim un’occasione ghiotta per tornare al successo. Dovrà, però, guardarsi da Light Go che sta crescendo di condizione e ha vinto all’ultima uscita, così come Puesta de Sol.

