1 Dicembre 2024

Livorno, 1 dicembre 2024 Caprilli, il resoconto delle gare del 30 novembre

Sole e vento di tramontana hanno fatto da cornice al terzo convegno della riunione autunnale al “Caprilli”.

Il Premio Antonio Verdicchio, la corsa con maggior dotazione del pomeriggio, vittoria di una delle più attese al traguardo: Sinalunga. La portacolori e allieva di Gian Matteo Lenzi ha seguito nel cuore del gruppo la sostenuta andatura imposta alla gara dal grigio Criminal Grey per poi piazzare uno spunto imparabile al centro della pista in retta d’arrivo.

Alle sue spalle sono terminati in tre nel classico fazzoletto e solo il fotofinish ha potuto attribuire la miglior piazza al peso leggero Meran che all’ultimo tempo di galoppo ha battuto Manchester Boy e Criminal Grey che hanno completato il marcatore.

In sella un perfetto Alessandro Fiori che ha commentato così la vittoria: “Sinalunga è una cavalla particolare che, durante il percorso devi tenere a freno. Quando poi in retta le ho dato via libera, non toccava terra!”

Nel Premio Barriera Margherita, handicap per gli Anglo Arabo, prestazione impressionante della rientrante Wakanda che è andata in testa e nel finale si è allontanata dagli inseguitori vincendo con addirittura 12 lunghezze di vantaggio su Dididomodossola e il progredito Brughel

I vincitori della giornata:

1^ corsa: Ladridibiciclette – Giuseppe Ercegovic

2^ corsa: Wakanda – Giuseppe Ercegovic

3^ corsa: Amatrice Romana – Sandro Gessa

4^ corsa: Sinalunga – Alessandro Fiori

5^ corsa: Donna – Giulio Chioffi

Prossima giornata di corse: sabato 7 dicembre