Caprilli, in 51 alla partenza per la quinta giornata di corse autunnali

13 Dicembre 2024

Livorno 13 dicembre 2024 Caprilli, in 51 alla partenza per la 5^ giornata di corse autunnali

La quinta giornata della stagione autunnale prevede 5 corse con 51 partenti e inizio alle 13.50

La corsa più interessante è il Premio Torre del Marzocco, handicap per i 3 anni e oltre sui 1.950 metri. C’è

veramente l’imbarazzo della scelta per indicare i favoriti! Treasured Soul ha corso in progresso dopo la

prova di rientro e, nonostante il peso, può recitare ruolo di primo piano. Lamialady è in forma super e in

una recente corsa pisana ha preceduto Glory Box e Mr Coalville: oggi i due battuti guadagnano qualcosa al

peso ma la partita resta apertissima. Da non trascurare il rientrante Conquering Eagle perché a Livorno va

sempre fortissimo.

Il Premio Palazzo Mediceo è un handicap per i 3 anni e oltre sui 1.500 metri. Dorico ha corso molto bene a

Roma e sulla distanza odierna potrebbe portare a buon fine la sua consueta galoppata all’avanguardia.

Antoninas, in progresso, è reduce da vittoria nei confronti di Drag Lift ed entrambi possono dire la loro al

pari di Secret Image e del gravato Fast Money.

Due le corse riservate ai cavalli di razza Anglo Arabo, il più interessante dei quali è il Premio Fortezza

Nuova, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri. Wakanda fu impressionante due settimane fa sulla

pista livornese: quella vittoria, però, le è costata cara perché porta ben 11 chili in più rispetto alla volta

scorsa e corre su distanza più breve. Dididomodossola guadagna molto, in termini di peso, ma anche lui

corre su distanza forse un po’ breve. El Matador arriva dalla Sardegna dove si è messo in luce come uno dei

migliori dell’isola. Se si adatterà al tracciato potrebbe essere pericoloso per tutti. Tra i pesi leggeri El Rey

(molti piazzamenti, una sola vittoria in carriera) si può inserire. Curiosità per il rientrante Diamante Prezioso

che inizia dal “Caprilli” il percorso che lo riporterà a Buti per il Palio del 19 gennaio dove è il campione in

carica.

