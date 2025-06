Home

13 Giugno 2025

Livorno 13 giugno 2025 Caprilli, la coppa Santa Giulia è di Fiamma dei Grif. Un successo femminile a 4 zampe per l’inaugurazione della stagione estiva

Inaugurata la stagione estiva al “Caprilli” nel segno di Santa Giulia e con ottima partecipazione di pubblico. Si torna a correre al galoppo in Toscana dopo un mese di stop.

Sono stati presenti alla serata Carlo Picchietti, vice presidente dell’Associazione il Cammino di Santa Giulia e Antonio Tinnirello dell’ASD I Cavalieri del Pegaso. Gradito ospite anche il sindaco Luca Salvetti.

La corsa più importante della serata era posta in apertura, la nuova Coppa Santa Giulia, valida come TRIS – QUARTÉ – QUINTÉ.

Un arrivo tutto al femminile, per quanto riguarda gli atleti a quattro gambe, con Fiamma dei Grif che ha sempre seguito da vicino la battistrada Blue War per poi anticipare tutti all’ingresso in retta d’arrivo e respingere l’affondo di Flor de Plata (anche lei subito a ridosso della battistrada).

Al terzo posto Local Girl, risalita bene da cuore del gruppo, davanti al peso massimo Falconetta. Girl power! Al quinto posto il favorito Wassim ma il portacolori di Irene Cotrozzi non ha ancora la forma palesata l’anno passato quando vinse tre corse consecutivamente. Per lui una prestazione comunque dignitosa e che ha completato la combinazione per il Quinté che ha visto i primi cinque cavalli della scala dei pesi all’arrivo. Quote popolari per i vincitori di Tris, Quarté e Quintè.

Fiamma dei Grif è una portacolori di Tiziano Galgani, allenata da Riccardo Barontini ed è stata montata da Stefano Saiu.

Nel Premio I Cavalieri del Pegaso ha portato a termine sicuro percorso all’avanguardia Far Oer.

L’allievo e portacolori di Francesco Santella ha vinto due corse in carriera, entrambe al Caprilli. Nessunaltra e Celeber hanno completato la trio. In sella al vincitore il fantino romano Giuseppe Ercegovic.

Il Premio Cammino di Santa Giulia è stato facile preda per Truly Belive che Alessia Nuti ha portato subito al comando e neppure Verbena, autrice di finale a effetto, è riuscita ad avvicinarla. Terzo posto per Alma Hera.

Nel resto della sera da segnalare le prime vittorie in carriera per Sun is Shining e Vento di Sicilia, entrambi allievi di Devis Grilli ed entrambi montati da Maikol Arras.

La maiden per i cavalli di razza Anglo Arabo ha visto la vittoria, parzialmente a sorpresa, di Storybom sul favoritissimo Brividi. Storybom è stata

allevata a Ronciglione da un gruppo di amici appassionati d’ippica ed è figlia di Kolet Story che per gli stessi amici partecipò alle Corse a Vuoto a Ronciglione, la manifestazione nella quale i cavalli corrono scossi (ovvero senza fantino) sfidandosi fra di loro.

Prossima giornata di corse GIOVEDÌ 19 GIUGNO, serata dedicata alle GARE REMIERE di Livorno.

Nella foto l’arrivo della Coppa Santa Giulia con Fiamma dei Griff (Stefano Saiu in sella) che in giubba blu e berretto rosso vince la corsa

