16 Agosto 2021

Caprilli, le novità: si punta a 10 corse tra novembre e dicembre. Riapertura centro allenamento e concorsi equestri

Livorno 16 agosto 2021 – Caprilli, le novità: si punta a 10 corse tra novembre e dicembre.

10 giornate di corse all’Ippodromo Caprilli nei mesi di novembre e dicembre, è questo il risultato a cui punta Silvio Toriello

Ad annunciare la novità durante il taglio del nastro dell’ippodromo avvenuto ieri pomeriggio alle ore 19,30, è Il nuovo gestore dell’impianto sportivo Silvio Toriello.

Silvio Toriello ha anticipato che punta a 5 giornate di corse a novembre e 5 a dicembre.

“Nel frattempo – ha detto – riattivieremo il centro allenamento per far sì che qui ci siano i cavalli e faremo concorsi di equitazione per rendere il cavallo protagonista di questo luogo” .

