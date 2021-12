Home

Sport

Caprilli, oggi dopo 6 anni si corre la Coppa del Mare

Sport

29 Dicembre 2021

Caprilli, oggi dopo 6 anni si corre la Coppa del Mare

Livorno 29 dicembre 2021

Oggi è il giorno della 76^ Coppa del Mare. Dopo il rinvio del 4 dicembre a causa del maltempo, torna finalmente all’Ippodromo Caprilli dopo 6 anni l’attesa gara ippica.

Questi gli orari delle corse e i cavalli iscritti all’appuntamento di oggi:

Prima corsa – Ore 13.30 Premio dei Gozzi: Piran Meadows (S. Sulas), Red Beer (G. Marcelli), Angeldada (S.R. Saiu), Blujades (G. Fois), Genny Princess (R. Iacopini), Sciccheria (F. Dettori), Tin Cup (G. Sanna). Montepremi 6.600 euro

Seconda corsa – Ore 14.00 Premio degli Scarronzoni: Alpha Blu Fan (D. Di Tocco), Coeur de ma Vie (A. Fele), Emerald Lake (F. Dettori), La Lunga Notte (M. Arras), Losing My Religion (A. Fiori), Marina de l’Alguer (A. Deias), More The Earth (G. Sanna), Nicolle (S. Mulas), Quackerjack (A. Migheli), Sir Marley (S.R. Saiu). Montepremi 6.600 euro

Terza corsa – Ore 14.35 Premio Magic Box: Bonmarché (A. Migheli), Chiosa Vince (G. Ergovic), Ceommo Ramon (S. Mulas), Casper Ghost (A. Fele), Bolina da Clodia (M. Arras), Bonvoyage (A. Fiori), Carlo Magno (A. El Rherras), Communiqué (G. Sanna), Cassiox (F. Dettori), Chirig’Antoni (D. Di Tocco). Montepremi 6.600 euro

Quarta corsa – Ore 15.10 Premio Gare Remiere: Old Fox (D. Di Tocco), Arvier (M. Arras), Passerotto (G. Sanna), Triusco (G. Marcelli), Sense of wonder (A. Deias), Losak (S. Sulas), Signor Esse (A. Fele), Galateo d’Arcadia (F. Dettori). Montepremi 8.800 euro

Quinta corsa – Ore 15.40 Premio 76ª Coppa del Mare: Caterpillar (G. Sanna), Bull Dozer (C. Colombi), Devolvido (S. Sulas), Tantivy (S.R. Saiu), Mr Gualano (A. Fiori), Jar Jar Binks (M. Porcu), Nayleaf (S. Mulas), Baroc de L’Alguer (A. Fele), Pinky guy (G. Ercegovic), Groor (D. Di Tocco), Total Euphoria (M. Arras), Malpaga (G. Fois). Montepremi 24.200 euro

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin