Caprilli, Oreste Gerini direttore del Mipaaf: “Sono stati travisati i fatti e distorto quanto accaduto”

18 Agosto 2021

Caprilli, Oreste Gerini direttore del Mipaaf: “Sono stati travisati i fatti e distorto quanto accaduto”

Livorno 18 agosto 2021 – Oreste Gerini, direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Mipaaf:

“Facendo seguito ad alcuni comunicati stampa apparsi a firma dell’Associazione Nazionale Galoppo (Ang) ed altri operatori di settore, questo Ministero intende precisare come in tali interventi siano stati travisati i fatti e distorto quanto accaduto all’Ippodromo Caprilli di Livorno, in vista della giornata di corse del 15 agosto 2021.

A tal riguardo, è bene ricordare che il Ministero delle Politiche Agricole, all’esito dei risultati della commissione disposta per l’accertamento del rispetto del regolamento ministeriale e delle prescrizioni di legge, ricorrendone ogni presupposto, ha riconosciuto la piena idoneità dell’Ippodromo Caprilli a disputare i convegni ippici, inserendolo in calendario per la giornata di corse del 15 agosto 2021, assegnandogli il gran premio “Coppa del Mare”, da disputarsi in pari data, e valutando l’inserimento delle giornate di corse per la stagione autunnale.

Apprendiamo con stupore, dal comunicato pubblicato dalla ANG, che il mancato svolgimento del convegno ippico fissato per il 15 agosto, presso l’Ippodromo Caprilli di Livorno, è dipeso esclusivamente dall’adesione dei fantini alle “Indicazioni” dalla stessa associazione impartite, con conseguente non iscrizione dei partenti.

Tale condotta verrà valutata da codesto Ministero che adotterà, se del caso, i necessari provvedimenti a garanzia del settore e dei diritti della filiera.

Oreste Gerini, direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Mipaaf”

