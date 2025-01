Livorno 10 gennaio 2025 Caprilli: pista agibile ma nessuno si presenta per il via, domani nessuna corsa

Nonostante la dichiarazione di idoneità e agibilità della pista espressa dalle associazioni dei fantini e degli

allenatori a seguito del sopralluogo del 2 gennaio, nonostante la chiara indicazione della Direzione Generale

per l’ippica del MASAF che la giornata di corse dell’11 gennaio doveva essere corsa, questa mattina all’atto

della dichiarazione dei partenti NESSUN cavallo è stato dichiarato al via.

Trascorsi i termini regolamentari d’orario per l’effettuazione della dichiarazione dei partenti, Sistema

Cavallo prende atto dell’impossibilità di effettuare la giornata di corse dell’11 gennaio 2025