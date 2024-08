Home

Caprilli, Rooster si aggiudica il memorial Mario Fusai

31 Agosto 2024

Livorno 31 agosto 2024 – Caprilli, Rooster si aggiudica il memorial Mario Fusai

Si sono appena spente le luci del “Caprilli ” per la serata di corse di venerdì che è stata caratterizzata ancora da un ottimo concorso di pubblico.

In memoria di Mario Fusai la corsa di centro conquistata da Rooster, atteso alla vittoria dopo la sfortuna prestazione nel Premio Livorno. In premiazione la moglie, la figlia e il nipote di Mario Fusai hanno consegnato i trofei a Cesare Sirletti, Elena Castelli e Mario Sanna

In foto il proprietario, allenatrice e fantino del cavallo vincitore